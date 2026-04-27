Kapetan 'vatrenih' pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti, vjerojatno ga više nećemo ove sezone gledati na talijanskim terenima, a na Svjetskom prvenstvu bi trebao nastupiti sa zaštitnom maskom...
DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!
Luka Modrić (40) danas u popodnevnim satima ide na operaciju u Milanu. Kapetan "vatrenih" nastradao je na prvenstvenoj utakmici Milana i Juventusa (0-0) odigranoj u nedjelju nakon što se u 80. minuti sudario glavaom s gostujućim veznjakom Manuelom Locatellijem. Prekid je trajao nekoliko minuta, a Modrić je morao napustiti igru.
Odmah je bilo vidljivo kako je najbolji hrvatski nogometaš u povijesti ošamućen od nesretnog udarca, te kako mu je nastradala jagodična kost. Tijekom današnjeg dana iz Milana su stigle dramatične vijesti, Luka je pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti, a tijekom dana će biti i operiran.
Veliko je pitanje hoćemo li Modrića do kraja sezone gledati na terenima talijanske Serie A, ali čini se kako njegov nastup na Svjetskom prvenstvu nije upitan. Modrić bi i u SAD-u trebao predvoditi "vatrene", u dvobojima protiv Engleske, Paname i Gane, a nadamo se i dalje, najvjerojatnije će zaigrati sa zaštitnom maskom na glavi.
