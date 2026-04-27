SP NIJE UPITAN

DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!

Piše Hrvoje Tironi,
DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!
Kapetan 'vatrenih' pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti, vjerojatno ga više nećemo ove sezone gledati na talijanskim terenima, a na Svjetskom prvenstvu bi trebao nastupiti sa zaštitnom maskom...

Luka Modrić (40) danas u popodnevnim satima ide na operaciju u Milanu. Kapetan "vatrenih" nastradao je na prvenstvenoj utakmici Milana i Juventusa (0-0) odigranoj u nedjelju nakon što se u 80. minuti sudario glavaom s gostujućim veznjakom Manuelom Locatellijem. Prekid je trajao nekoliko minuta, a Modrić je morao napustiti igru.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši

Pokretanje videa...

Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli 01:12
Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli | Video: 24sata/Instagram

Odmah je bilo vidljivo kako je najbolji hrvatski nogometaš u povijesti ošamućen od nesretnog udarca, te kako mu je nastradala jagodična kost. Tijekom današnjeg dana iz Milana su stigle dramatične vijesti, Luka je pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti, a tijekom dana će biti i operiran.

Veliko je pitanje hoćemo li Modrića do kraja sezone gledati na terenima talijanske Serie A, ali čini se kako njegov nastup na Svjetskom prvenstvu nije upitan. Modrić bi i u SAD-u trebao predvoditi "vatrene", u dvobojima protiv Engleske, Paname i Gane, a nadamo se i dalje, najvjerojatnije će zaigrati sa zaštitnom maskom na glavi.

FOTO: POGLEDAJTE Luka Modrić zabrinuo San Siro! Ostao je ležati nakon sudara glavom pa je morao van iz igre
Luka Modrić zabrinuo San Siro! Ostao je ležati nakon sudara glavom pa je morao van iz igre
VEZNJAK JUVENTUSA Locatelli o sudaru s Modrićem: Rekao mi je da imam tvrdu glavu. Uzvratio sam mu isto...
Locatelli o sudaru s Modrićem: Rekao mi je da imam tvrdu glavu. Uzvratio sam mu isto...

Komentari 13
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske
Dinamo - Varaždin 2-1: 'Modri' na 115. rođendan uzeli tri boda
POBJEDA 'MODRIH'

Dinamo - Varaždin 2-1: 'Modri' na 115. rođendan uzeli tri boda

Dinamo je nakon "nule" Rijeke i Hajduka na Rujevici i i prije utakmice protiv Varaždina osigurao naslov. Zagrebačkom klubu, najtrofejnijem hrvatskom klubu, to je 19. naslov od posljednje 21 odigrane sezone

