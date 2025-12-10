Bivši Dalićev suigrač živi u teškom siromaštvu. Organizirali su humanitarnu utakmicu...

Sportska dvorana u Vitezu večeras će biti poprište velikog humanitarnog susreta koji je ujedinio sportske legende iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine s jednim ciljem, pomoći nekadašnjem suigraču i prijatelju Vejsilu Varupi (54). Okupit će se velika imena kako bi pružila podršku čovjeku čiju je blistavu nogometnu karijeru prekinula stravična prometna nesreća, a život mu se pretvorio u svakodnevnu borbu za preživljavanje.

Vejsil Varupa početkom devedesetih bio je jedan od najtalentiranijih nogometaša Sarajeva, napadač pred kojim je bila velika karijera. Rat ga je 1992. godine odveo u Hrvatsku, gdje je potpisao za Varteks. U istom prijelaznom roku u klub je stigao i Zlatko Dalić. Varupa je u Varaždin stigao s kolegom Azemom Ziljkićem.

Foto: YouTube

Sudbina je imala drugačije planove. Nakon jedne prijateljske utakmice u Đurđevcu, Varupa i Ziljkić zamolili su tadašnjeg trenera Branka Ivankovića da ostanu malo duže kod prijatelja. Na povratku prema Varaždinu dogodila se teška prometna nesreća. Azem Ziljkić je na mjestu poginuo, a Varupa je zadobio ozljede opasne po život.

Proveo je 42 dana u komi, a nakon višemjesečnog oporavka i brojnih operacija, liječnici su mu priopćili vijest koja mu je srušila svijet, karijera mu je gotova. Imao je samo 23 godine. Kao trajna posljedica ostala mu je noga kraća za sedam centimetara, što mu je onemogućilo ne samo povratak na teren, već i obavljanje većine drugih poslova.

Danas, više od 30 godina kasnije, Vejsil živi u Vitezu s majkom. Njegova teška ozljeda spriječila ga je da si osigura egzistenciju. Jedno je vrijeme radio na dnevnicu, no kako su godine prolazile, njegovo se stanje pogoršavalo pa više ni na taj način ne može zarađivati. Zbog prerano prekinute karijere nije stekao uvjete za mirovinu. On i majka preživljavaju od njezine minimalne mirovine.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Kao da tragedija s nesrećom nije bila dovoljna, život mu je zadao još jedan težak udarac. Njegov brat Elvedin Varupa, legendarni nogometaš Travnika, iznenada je preminuo 2015. godine od posljedica srčanog udara u 39. godini.

Čuvši za tešku situaciju u kojoj se našao njihov nekadašnji kolega, Zlatko Dalić i druge sportske legende odlučili su djelovati. Organizirali su humanitarnu utakmicu u Vitezu, a Dalić je osobno pozvao sve da se pridruže. Igra se danas od 16 sati u sportskoj dvorani u Vitezu, a zvijezde Bosne i Hercegovine zaigrat će protiv gostiju.

- Dragi prijatelji, vi koji možete, dođite 10. prosinca na humanitarnu utakmicu u sportsku dvoranu u Vitezu. Na taj način pomozimo Vejsilu Varupi. Dobro je činiti lijepe stvari i pomagati, a ovo je prilika - poručio je izbornik "vatrenih".

Njegovom pozivu odazvali su se brojni sportaši. Uz Dalića, akciju su podržali Faruk Hadžibegić, Mario Stanić, trener Dinama Mario Kovačević, atletičar Amel Tuka, Mladen Mladenović, Veldin Karić, Goran Vlaović, Savo Milošević i mnogi drugi.

- Desetog prosinca imamo utakmicu gdje možemo pokazati solidarnost i pomoći našem čovjeku kad je u nevolji. Naš Vejsil to zaslužuje i pozivam vas da pomognete - dodao je Hadžibegić.