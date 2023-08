Bivši dinamovac na Poljudu: Uremović potpisao za Hajduk!

Hajduk je u srpnju u svega nekoliko dana doveo tri pojačanja i potpisao nove ugovore s Darijem Melnjakom i Filipom Krovinovićem. I od tada je zavladalo zatišje. Klub je u međuvremenu ispao iz Konferencijske lige, ali je zato protutnjao kroz prvih šest kola HNL-a i zasad je jedina stopostotna momčad. No, duga je sezona, Dinamo se tek ekipira nakon brojnih stresova i odlazaka, a svjestan je Ivan Leko da će morati ojačati momčad i proširiti roster ako želi vratiti naslov prvaka na Poljud nakon 19 godina čekanja.

Krajem kolovoza osvanuo je novi igrač bogatog europskog iskustva koji će sigurno razveseliti navijače. Filip Uremović novi je igrač Hajduka, objavio je splitski klub. Prema izvorima iz Njemačke, igrač je raskinuo ugovor s berlinskom Herthom i na Poljud dolazi bez odštete, a može pokrivati pozicije stopera i desnog beka.

- Hvala svima na lijepoj dobrodošlici. Već je duže vrijeme postojao moj kontakt s Hajdukom, ali zbog različitih okolnosti to se do sada nije uspjelo realizirati. Sada sam napokon tu zbog situacije s mojim bivšim klubom i Hajdukove velike želje da me dovede. Jedva čekam upoznati suigrač, klub, grad i navijače. Nadam se što pozitivnijem i što ljepšem iskustvu ovdje na Poljudu. Pogledao sam skoro sve Hajdukove utakmice ove sezone i mogu reći da je učinak u prvenstvu za sada fantastičan. Ne sjećam se kad je Hajduk ovako dobro ušao u sezonu i sve pohvale ekipi, treneru i stručnog stožeru. Znam koji su ciljevi kluba i na to ćemo se svi fokusirati. Vidim da je obrana već sada dosta uigrana, nadam se da ću svojim iskustvom igranja još više pomoći i što prije se adaptirati - kazao je Uremović nakon potpisa ugovora.

Što bi njegov dolazak značio za postavu Hajduka teško je u ovom trenutku reći. Trenutno su na stoperskim pozicijama standardni Šarlija i Diallo, Ferro je u pričuvi, kao i Elez koji se tek vraća nakon duge ozljede. Tu su i dvojica nadarenih mladića, Prpić koji se dugo muči s ozljedama i nikako da zaigra te Vušković koji je u prodajnom izlogu i navodno je blizu transfera u Francusku.

- Prije svega moram naglasiti da smo na dovođenju Filipa Uremovića radili godinu i pol dana, međutim zbog objektivnih okolnosti do sada se nije mogao realizirati. Napokon nam se pružila mogućnost da ga dovedemo u statusu slobodnog igrača i naravno da smo je iskoristili na obostrano zadovoljstvo. Posebno želim zahvaliti njegovom agentu na iznimno korektnom odnosu, velikoj pomoći koju je pružio igraču i Hajduku da se ovaj posao realizira. Smatram da smo u Filipu dobili igrača koji ima veliki potencijal kondicijskih i psiholoških karakteristika te vjerujem kako kvaliteta njegove igre može doći najmanje na razinu one kada je nastupao za Rubin Kazan. Njegovim dolaskom treneru Ivanu Leki stvaramo širi roster izbora igrača na stoperskoj poziciji, a to nam je nužno za održavanje kvalitete u cijelom prvenstvu i ostvarivanje zacrtanih ciljeva za ovu natjecateljsku sezonu - istaknuo je sportski direktor Mindaugas Nikoličius o novom pojačanju.

Uremović je rođen u Požegi, nogometni put započeo je u Papuku, potom je prešao u Cibaliju iz Vinkovaca, odakle je produžio u drugu momčad zagrebačkog Dinama (ima i jedan nastup za prvu momčad u Kupu protiv Borca iz Imbrovca), a vrlo brzo nakon toga i u ljubljansku Olimpiju.

Put ga je dalje vodio u Rubin iz Kazana, odakle je otišao na posudbu u Sheffield United, a potom i u berlinsku Herthu. Uremović je skupio 200-tinjak seniorskih nastupa, a obzirom na to da mu je tek 26 godina, pred njim je još dosta vremena za dokazivanje.

U pandemijsko vrijeme Uremović je bio standardan reprezentativac u eri izbornika Zlatka Dalića, dok je Šime Vrsaljko bio ozlijeđen. Pozivan je na ukupno 14 utakmica od čega je šest puta nastupio, posljednji put bio je na klupi u listopadu 2021., u susretu kvalifikacija za SP protiv Slovačke.