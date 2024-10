Bivši dinamovac pod vodstvom velikog Klosea zabio u golijadi

Druga Bundesliga slovi za ponajbolju drugu ligu na svijetu, a da je tomu tako, dokazala je i utakmica Nürnberga i Regensburga. Domaćin i drugi najtrofejniji klub što se tiče njemačkog prvenstva (Bayern 33 titule, Nürnberg devet) pobijedio je 8-3, a jedan od strijelaca bio je i Mahir Emreli (27), bivši igrač Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:58 Dinamov junak Kulenović samo za 24sata: Prvi put svoj dres s utakmice nosim kući! Ide na zid | Video: 24sata/Video



Nürnberg s klupe vodi Miroslav Klose, legendarni napadač njemačke reprezentacije i rekorder po broju golova na Svjetskim prvenstvima (16). Utakmica je bila spektakularna, domaćin je poveo 2-0 golovima Tzimasa (17.) i Emrelija (23.), ali se Regensburg vratio u egal preko Hottmanna (36.) i Vieta (42.). Ipak, tik pred kraj poluvremena zabio je Justvan za 3-2.

Foto: Daniel Karmann/DPA

U sjajnom ritmu otvoreno je i drugo poluvrijeme, a gosti već u 49. stižu do novog izjednačenja golom Progera. Ipak, do kraja je zabijao samo Nürnberg, a pogotovo Julian Justvan koji je stigao do hat-tricka, uz jednu asistenciju.

Foto: Daniel Karmann/DPA

Momčad Miroslava Klosea trenutačno je šesta sa 16 bodova, dok je Regensburg posljednji s četiri boda na kontu.