Obavijesti

Sport

Komentari 2
NOVI POSAO

Bivši dinamovac preuzeo klupu belgijskog velikana Anderlechta

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši dinamovac preuzeo klupu belgijskog velikana Anderlechta
Zagreb: GNK Dinamo i NK Zagreb u 31. kolu MAXtv Prve lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši igrač Dinama Jeremy Taravel nakon igračke karijere odlučio je postati trener, a sad je sjeo na klupu jednog od najtrofejnijih belgijskih klubova Anderlechta. Već za dva dana ima vatreno krštenje u Antwerpenu

Admiral

Nekadašnji francuski nogometaš i član Dinama Jeremy Taravel (38) novi je trener belgijskog velikana Anderlechta. Naslijedio je na klupi Engleza Edwarda Stilla, brata Willa Stilla koji je radio sjajne stvari s francuskim Reimsom prije nekoliko sezona i čak oborio rekord francuskog prvenstva sa 17 uzastopnih utakmica bez poraza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka - Dinamo 00:10
Rijeka - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Edward je otišao putem Engleske i to u Watford nakon dva uzastopna poraza na klupi Anderlechta, a zamijenit će ga Taravel koji je bio njegov i pomoćnik Stillovog prethodnika Besnika Hasija. Debi će imati za dva dana na polufinalnom uzvratu belgijskog kupa protiv Antwerpa. Trenutačno je na klupi kao privremeni trener, ali ako se dokaže vjerojatno je da će ga klub zadržati.

Taravel je u karijeri igrao za Lille, Waregem, Lokeren, Dinamo, Gent, Sion, Cercle Brugge i Mouscron u kojem se umirovio 2022. godine. Na Maksimiru je stoper bio od 2014. do 2016. godine i nastupio za 'modre' 54 puta te zabio šest golova. S Dinamom je osvojio tri puta HNL i dva puta kup. 

London: Liga prvaka, skupina F, Arsenal - GNK Dinamo Zagreb
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

U trenerskoj karijeri bio je pomoćni trener u Virtonu, Standard Liegeu i Anderlechtu. Glavni trener prije najnovijeg angažmana bio je u juniorskoj ekipi aktualnog belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati
LEGENDA SKIJANJA

Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati

Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate, rekao je Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026