Bivši dinamovac preuzeo klupu belgijskog velikana Anderlechta

Nekadašnji francuski nogometaš i član Dinama Jeremy Taravel (38) novi je trener belgijskog velikana Anderlechta. Naslijedio je na klupi Engleza Edwarda Stilla, brata Willa Stilla koji je radio sjajne stvari s francuskim Reimsom prije nekoliko sezona i čak oborio rekord francuskog prvenstva sa 17 uzastopnih utakmica bez poraza.

Edward je otišao putem Engleske i to u Watford nakon dva uzastopna poraza na klupi Anderlechta, a zamijenit će ga Taravel koji je bio njegov i pomoćnik Stillovog prethodnika Besnika Hasija. Debi će imati za dva dana na polufinalnom uzvratu belgijskog kupa protiv Antwerpa. Trenutačno je na klupi kao privremeni trener, ali ako se dokaže vjerojatno je da će ga klub zadržati.

Taravel je u karijeri igrao za Lille, Waregem, Lokeren, Dinamo, Gent, Sion, Cercle Brugge i Mouscron u kojem se umirovio 2022. godine. Na Maksimiru je stoper bio od 2014. do 2016. godine i nastupio za 'modre' 54 puta te zabio šest golova. S Dinamom je osvojio tri puta HNL i dva puta kup.

U trenerskoj karijeri bio je pomoćni trener u Virtonu, Standard Liegeu i Anderlechtu. Glavni trener prije najnovijeg angažmana bio je u juniorskoj ekipi aktualnog belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisa.