FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
Iako se bavi zimskim sportom, Jutta obožava ljeto i često objavljuje fotke s plaže.
Iako se bavi zimskim sportom, Jutta obožava ljeto i često objavljuje fotke s plaže.
Njene objave imdu i do 500.000 lajkova.
Na Igrama u Milanu i Cortini ispisala je povijest. Uzela je zlato u klizanju, na 1000 metara.
Najveća podrška joj je Jake Paul, proslavljena YouTube zvijezda, a bavi se i boksom.
Paul, koji je iz drugog reda glasno navijao, bio je jednako emotivan, a kamere su ga uhvatile kako plače od sreće. Njihova veza, koja je započela 2023. godine, a zarukama je okrunjena u ožujku 2025., donijela je brzom klizanju potpuno novu publiku, s obzirom na to da par zajedno na društvenim mrežama prate deseci milijuna ljudi.
Iako je na ledu pokazala apsolutnu dominaciju, put do zlata nije prošao bez kontroverzi. Dio nizozemske javnosti i medija zamjerio joj je "diva" ponašanje nakon što je na Igre stigla privatnim zrakoplovom koji joj je osigurao Paul, umjesto s ostatkom nizozemske reprezentacije. Dodatne kritike izazvala je odlukom da preskoči svečano otvaranje Igara kako bi se maksimalno posvetila odmoru i pripremama za nastup.
Rođena 1998. godine u 's-Gravenzandeu, Jutta Leerdam sportsku je karijeru započela u hokeju na travi. S jedanaest godina prebacila se na led, a odluku je jednom prilikom objasnila riječima: "Nikad nisam bila timski igrač. Privlači me individualni aspekt klizanja."
Ta se odluka pokazala ispravnom. Već 2017. postala je svjetska juniorska prvakinja, a ulaskom u seniorske vode započela je njezina dominacija. Do danas je osvojila čak sedam naslova svjetske prvakinje, uključujući dva pojedinačna zlata na 1000 metara (2020. i 2023.). Olimpijsko zlato iz Milana stiglo je kao potvrda statusa jedne od najvećih klizačica svoje generacije.
