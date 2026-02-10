Obavijesti

ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
Iako se bavi zimskim sportom, Jutta obožava ljeto i često objavljuje fotke s plaže. | Foto: Instagram
Iako se bavi zimskim sportom, Jutta obožava ljeto i često objavljuje fotke s plaže. | Foto: Instagram
