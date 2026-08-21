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ZABIO ZA RAKOW

Bivši dinamovac šokirao Poljud pa rekao: Ja sam Bad Blue Boys

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Bivši dinamovac šokirao Poljud pa rekao: Ja sam Bad Blue Boys
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HAJDUK - RAKOW 2-2 Mahir Emreli zabio je za Rakow na Poljudu za 1-1 te je nakon utakmice poručio da ništa nije gotovo ta da je atmosfera u Splitu bila sjajna

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Hajduk je u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu ispustio pobjedu u zadnjoj minuti utakmice protiv Rakowa (2-2). Momčad Gonzala Garcije imala je prilike, dva puta vodila na susretu, ali ipak nije izdržala s igračem manje te na uzvrat u Poljsku ide bez gola prednosti.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Šego je doveo Hajduk u vodstvo u 21. minuti nakon ubačaja Bambe, ali je Rakow odgovorio preko bivšeg dinamovca Mahira Emrelija u 27. Drugi dio počeo je sjajno za domaće. Šotiček je pronašao Dalissona koji je pogodio s ruba kaznenog prostora, ali u 55. šok. Pajaziti je dobio izravni crveni karton, a u 95. minuti Diaby "zaledio" Poljud za 2-2. 

Mahir Emreli bruno je proslavio gol na Poljudu, a onda se i javio nakon utakmice.

- Bila je ovo teška utakmica. Gledali smo i analizirali Hajduk. Imaju dobre igrače, individualno mogu mijenjati utakmicu. Ovaj rezultat je dobar za nas, ali ništa nije gotovo - rekao je pa dodao:

- Trebamo proučiti ovu utakmicu, vidjeti gdje smo pogriješili i spremiti se za uzvrat. Pomogao nam je crveni karton za Hajduk jer je u tom dijelu igre dominirao, a onda se povukao. Drugi gol nam je dao dobar osjećaj, ali to ne znači ništa. Trebamo biti spremni za uzvrat. Vidjet ćemo kako će biti, nadam se prolazu. Atmosfera? Ovdje je uvijek dobra, ali ja sam Bad Blue Boys.

Podsjetimo, Emreli je za Dinamo odigrao 47 utakmica, zabio 10 i asistirao pet puta, a u Zagreb je stigao u veljači 2022. godine.

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Komentari 12
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