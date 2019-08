Bivši dinamovci su oduševljeni: Javili se Lovren, Sammir, Piva

Dinamo je svojim prolaskom u Ligu prvaka oduševio sve obožavatelje zagrebačkih 'plavih'. Javljali su se preko društvenih mreža mnogi, svjesni su svi, prolazak Nenada Bjelice i njegove družine među najveće klubove današnjice nije bonus samo za Zagrepčane, već za cijeli hrvatski nogomet.

Među čestitkama su se našle i one iz susjednih država, pogotovo iz razloga što je bosanskohercegovački nogometaš imao jednu od ključnih uloga u slavlju 'modrih'. Javili su se i neki 'vatreni', među kojima i bivši dinamovci Dejan Lovren, Sammir, Josip Pivarić...

Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram

Pristižu čestitke i od velikog broja klubova, čak ne samo nogometnih. Zagrebačka Cibona objavila je čestitku na svom službenom Twitter profilu, isto kao i HNS i UEFA, a osim njih tu su i Gorica, Slaven te drugi hrvatski prvoligaši koji su svjesni veličine Dinamovog prolaska u najveće klupsko nogometno natjecanje te koliko će ono pomoći svim klubovima HNL-a.

Congratulations to @gnkdinamo on securing a place in the @ChampionsLeague! ✔👏



After their 2:0 win in Zagreb, the Blues tied with Rosenborg in Trondheim. The Croatian 🇭🇷 champions will find out who their group stage opponents will be after the draw on Thursday.#BeProud pic.twitter.com/kY3LEwlgLq