Bivši Draženov suigrač otkrio: Ucijenio je jugoslavenski savez. Odmah su ga pustili u Real...

Postoji vrsta sportaša koju oslovljavamo samo imenom. To nisu zaslužili samo svojim trofejima i uspjesima, već unikatnošću. Jedinstveni, osebujni, originalni i najvažnije, svoji. To je bio Dražen Petrović.

Bio je rođeni pobjednik i strastveni borac, nikome nije htio priznati da je bolji od njega, čak ni najboljemu u povijesti Michaelu Jordanu. Prošlo je 29 godina od smrti, ali Dražen je među nama. U brojnim uspomenama, uspjesima kojih se svako malo sjetimo i raznim anegdotama. A jednu je ispričao njegov bivši suigrač iz Cibone Luka Pavićević.

Bivši crnogorski košarkaš gostovao je u podcastu 'Jao Mile' kod Mileta Ilića. Dražen Petrović je 1988. godine s 24 godine bio jedan od najtraženijih košarkaša u Europi nakon što je dvaput osvojio naslov europskog prvaka s Cibonom. Nema tog europskog velikana koji ga nije htio dovesti, no postojao je jedan problem. U to vrijeme je na snazi bilo pravilo da ni jedan sportaš ne smije napustiti Jugoslaviju dok ne navrši 28 godina, no lukavi Dražen uspio je i to pravilo fintirati, kao što je protivnike. Postavio je ultimatum košarkaškom savezu Jugoslavije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- U tom trenutku FIBA i NBA su bili potpuno odvojene organizacije i NBA nije morao imati dozvolu klubova iz Europe da bi potpisao igrače. A, Dražen je bio toliko dobar da je mogao da ode u NBA. Ali, jednom kad odigraš utakmicu u NBA, onda više nisi mogao da igraš za reprezentaciju jer se to smatralo još uvijek amaterskim sportom. I onda je tu napravljen jedan, da kažemo ozbiljan preokret, kada je Dražen rekao Savezu 'Ako mi ne dozvolite da odem u Real Madrid, ja ću onda otići u NBA, a to nije dobro ni za koga, jer poslije toga neću moći igrati za reprezentaciju'.

Čelnici Saveza izašli su mu ususret, pustili ga u Real Madrid, a Dražen je tamo dominirao jednu sezonu i otišao u NBA ligu. Otvorio je vrata mnogim europskim košarkašima koji su do tad bili rijetkost u NBA svijetu. Vladala je skepsa o nedovoljnoj kvaliteti igrača iz Europe koji se ne mogu nadmetati s Amerikancima, no Dražen je pokazao da su bili u krivu.

Foto: Memorijalni centar Dražen Petrović

Košarkaški Mozzart bio je prvi koji je otišao pa je Savez popustio strogo pravilo. Njegove korake pratili su Vlade Divac koji je otišao u Lakerse i Žarko Paspalj koji je potpisao za San Antonio.

- To je iskreiralo atmosferu da je Dražen dobio dozvolu da s 24 godine napusti zemlju, što je naravno poslije toga pomjerilo sve drugo. Onda već više nije bilo ni važno jer jednom kada je rat razorio sve strukture života i politike u regiji, onda je i košarka skliznula. Tako mi sad imamo djecu koja odlaze s 14 godina.

Dražen je u NBA ligi igrao za Portland od 1989. do 1991. No, nije dobio minutažu kojoj se nadao i koju je zaslužio pa je otišao u New Jersey Netse. Bio je najbolji igrač i jedan od najboljih strijelaca lige. Bio je moćan, superioran, nezaustavljiv, kako u klubu, tako i u reprezentaciji. Košarkaški Mozzart. Eh, da nije bilo tog kobnog 7. lipnja 1993...

Najčitaniji članci