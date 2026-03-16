Ashley Cole je preuzeo Ceseninu klupu. Legendarni Englez vodi momčad koja cilja doigravanje za Serie A; trenutačno je osma na tablici, a to je posljednja pozicija koja vodi u doigravanje za prvu talijansku ligu
Bivši engleski reprezentativac preuzeo talijanskog drugoligaša
Bivši engleski nogometni reprezentativac Ashley Cole (45) novi je trener talijanskog drugoligaša Cesene. Cole je s Cesenom dogovorio suradnju do kraja sezone, a momčad preuzima na osmom mjestu ljestvice Serie B, zadnjem koje vodi u doigravanje za ulazak u društvo najboljih.
Osam kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Cesena ima 40 bodova, dva više od devetog Sudtirola, a jedan manje od sedme Juve Stabije. Već šesta Modena sa 47 bodova je teško uhvatljiva.
Nakon što je radio s mlađim dobnim kategorijama u Chelsaju te bio pomoćnik u Evertonu, Birmingham Cityju i engleskoj reprezentaciji, Coleu je ovo prvi samostalni trenerski posao u karijeri.
