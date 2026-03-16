Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEKADAŠNJI LIJEVI BEK

Bivši engleski reprezentativac preuzeo talijanskog drugoligaša

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Ashley Cole je preuzeo Ceseninu klupu. Legendarni Englez vodi momčad koja cilja doigravanje za Serie A; trenutačno je osma na tablici, a to je posljednja pozicija koja vodi u doigravanje za prvu talijansku ligu

Admiral

Bivši engleski nogometni reprezentativac Ashley Cole (45) novi je trener talijanskog drugoligaša Cesene. Cole je s Cesenom dogovorio suradnju do kraja sezone, a momčad preuzima na osmom mjestu ljestvice Serie B, zadnjem koje vodi u doigravanje za ulazak u društvo najboljih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ashley Cole 01:02
Ashley Cole | Video: youtube/dubai eye

Osam kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Cesena ima 40 bodova, dva više od devetog Sudtirola, a jedan manje od sedme Juve Stabije. Već šesta Modena sa 47 bodova je teško uhvatljiva.

Nakon što je radio s mlađim dobnim kategorijama u Chelsaju te bio pomoćnik u EvertonuBirmingham Cityju i engleskoj reprezentaciji, Coleu je ovo prvi samostalni trenerski posao u karijeri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE NA JEDNOM MJESTU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026