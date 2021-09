Bivši engleski sudac Mark Clattenburg (46) prisjetio se okršaja s portugalskim strategom Joseom Mourinhom (58) nakon utakmice Manchester Uniteda i Stoke Cityja.

POGLEDAJTE VIDEO: Jose Mourinho

Susret Premier lige iz siječnja 2017. godine završio je remijem, a Mourinho nije bio zadovoljan konačnim rezultatom te se odlučio obračunati s engleskim sucem.

"Bilo je to nekoliko minuta nakon završetka utakmice, netko je pokucao na vrata naše svlačionice, bio je to Jose Mourinho, a ja sam u tom trenutku skidao kopačke", napisao je Clattenburg u kolumni za Daily mail.

Naime, Mourinho je smatrao da je Clattenburg zakinuo njegovu momčad za penal nakon što je navodno Ryan Shawcross igrao rukom u svom kaznenom prostoru.

"Ovaj put možeš biti sretan, ne možeš me kriviti za to. Dobro sam vidio, znam da sam dobro vidio", rekao je Clattenburg, nakon čega je počela rasprava.

"Mogu te kriviti. Ne, nisi dobro vidio, pogriješio si", odgovorio je Mourinho.

"O čemu ti? U pravu sam, znam da jesam", nastavio je sudac.

"Mourinho nije prestajao pričati. Tada sam poludio i zaurlao sam: 'Jebote, umukni, čovječe, i izlazi iz moje svlačionice.' Uzeo sam kopačku i bacio je prema njemu. Pogodila je u zid pokraj njega, a on se samo skamenio. Nisam to trebao napraviti, ali više me nije ni briga. Bio sam toliko umoran od tih smiješnih mentalnih igrica", napisao je sudac pa je dodao:

"Putem kući stalno sam razmišljao o tome jesam li ipak pogriješio. No, došao sam doma i pogledao snimku. Bio sam u pravu, lopta ga je pogodila u prsa, ne u ruku. Zašto me onda Mourinho pokušavao napraviti smiješnim? Te sam večeri otišao spavati i znao sam da je bilo dosta. Znaš što, zaključio sam da se ne želim više baviti tim idiotima", zaključio je Clattenburg koji se od suđenja oprostio te godine.