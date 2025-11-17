Bivši golman Dinama primio je najmanje golova u Segundi

Španjolski nogometni klub Las Palmas je nakon trećine odigranog prvenstva na putu povratka prema prvoj ligi, djelomično i zato što je njegov hrvatski golman Darko Horkaš primio najmanje golova među 22 ekipe. Horkaš je bio među vratnicama u svih 14 utakmica španjolske druge lige te je primio osam golova.

- Drago mi je što smo ekipa s najmanje primljenih pogodaka, ali do kraja je ostalo još puno - izjavio je nedavno 26-godišnji golman u obraćanju medijima.

Prije tri dana je opet sačuvao mrežu netaknutom u Valladolidu, od kuda se njegova ekipa vratila s pobjedom od 1-0. Za Valladolid su nastupili bivši Hajdukovi igrači Stipe Biuk i Stanko Jurić, ali nisu uspjeli svladati sunarodnjaka.

- Golman sam koji riskira pa su ljudi malo nervozni, ali volim tako igrati. Mentalno sam dobro - rekao je Horkaš.

Ljetos je odlučio ostati u Las Palmasu premda je klub ispao iz Primere. Prošle sezone je Horkašu konkurent bio 36-godišnji Jasper Cillessen, bivši reprezentativac Nizozemske koji je branio i za Barcelonu i Ajax. No on je ljetos otišao u nizozemski NEC Nijmegen. Horkaš je nakon lanjskih 13 nastupa u Primeri i tri u Kupu Kralja, ostao dijeliti sudbinu kluba s Kanarskih otoka. Sada mu je drago jer ne samo da se učvrstio na vratima nego ispred sebe ima sigurnije braniče.

- Dobro se branimo pa ni snažnije ekipe nemaju puno prilika protiv nas - napomenuo je.

Horkaš se nada povratku u Primeru jer njegova ekipa nije poražena već sedam kola. Las Palmas se nalazi u vrhu druge lige s 26 bodova, koliko imaju Deportivo La Coruna i Racing Santander.

U Primeri se, pak, nalazi bivši Horkašev suigrač iz zagrebačkog Dinama, 30-godišnji Dominik Livaković. On, međutim, prolazi kroz potpuno drugačiju situaciju. Girona je posljednjeplasirana, a Livaković nakon dva i pol mjeseca još uvijek nije dobio priliku. Livaković je bio prvi vratar Dinama kada je u ljeto 2022. Horkaš shvatio da pored reprezentativca Hrvatske neće braniti. Otišao je u bugarski Lokomotiv iz Plovdiva gdje su njegove obrane primijetili ljudi iz Las Palmasa. Na Kanare je došao u ljeto 2024.