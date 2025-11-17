Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUT PREMA POVRATKU

Bivši golman Dinama primio je najmanje golova u Segundi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bivši golman Dinama primio je najmanje golova u Segundi
Izbor najboljih fotografija 2019., ožujak | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Las Palmas blista u drugoj ligi zahvaljujući hrvatskom čuvaru mreže Darku Horkašu! Primio najmanje golova, a klub nezaustavljivo juri prema Primeri. Hoće li uspjeti izboriti povratak

Španjolski nogometni klub Las Palmas je nakon trećine odigranog prvenstva na putu povratka prema prvoj ligi, djelomično i zato što je njegov hrvatski golman Darko Horkaš primio najmanje golova među 22 ekipe. Horkaš je bio među vratnicama u svih 14 utakmica španjolske druge lige te je primio osam golova.

- Drago mi je što smo ekipa s najmanje primljenih pogodaka, ali do kraja je ostalo još puno - izjavio je nedavno 26-godišnji golman u obraćanju medijima.

Prije tri dana je opet sačuvao mrežu netaknutom u Valladolidu, od kuda se njegova ekipa vratila s pobjedom od 1-0. Za Valladolid su nastupili bivši Hajdukovi igrači Stipe Biuk i Stanko Jurić, ali nisu uspjeli svladati sunarodnjaka.

- Golman sam koji riskira pa su ljudi malo nervozni, ali volim tako igrati. Mentalno sam dobro - rekao je Horkaš.

Velika Gorica: U 10. kolu HT Prve lige sastali se Gorica i Varaždin
Velika Gorica: U 10. kolu HT Prve lige sastali se Gorica i Varaždin | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Ljetos je odlučio ostati u Las Palmasu premda je klub ispao iz Primere. Prošle sezone je Horkašu konkurent bio 36-godišnji Jasper Cillessen, bivši reprezentativac Nizozemske koji je branio i za Barcelonu i Ajax. No on je ljetos otišao u nizozemski NEC Nijmegen. Horkaš je nakon lanjskih 13 nastupa u Primeri i tri u Kupu Kralja, ostao dijeliti sudbinu kluba s Kanarskih otoka. Sada mu je drago jer ne samo da se učvrstio na vratima nego ispred sebe ima sigurnije braniče.

- Dobro se branimo pa ni snažnije ekipe nemaju puno prilika protiv nas - napomenuo je.

Horkaš se nada povratku u Primeru jer njegova ekipa nije poražena već sedam kola. Las Palmas se nalazi u vrhu druge lige s 26 bodova, koliko imaju Deportivo La Coruna i Racing Santander.

U Primeri se, pak, nalazi bivši Horkašev suigrač iz zagrebačkog Dinama, 30-godišnji Dominik Livaković. On, međutim, prolazi kroz potpuno drugačiju situaciju. Girona je posljednjeplasirana, a Livaković nakon dva i pol mjeseca još uvijek nije dobio priliku. Livaković je bio prvi vratar Dinama kada je u ljeto 2022. Horkaš shvatio da pored reprezentativca Hrvatske neće braniti. Otišao je u bugarski Lokomotiv iz Plovdiva gdje su njegove obrane primijetili ljudi iz Las Palmasa. Na Kanare je došao u ljeto 2024.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025