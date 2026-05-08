Bivši golman Dinama se fotkao s naljepnicom Boysa na Poljudu pa digao buru: 'Povuklo me...'

Bivši golman Dinama, Filip Lončarić (39) podigao je veliku prašinu objavom na Instagramu. Naime, Lončarić je trener golmana u Kustošiji te je s juniorskom momčadi stigao u Split na gostovanje kod Hajduka. Kustošija i Hajduk odigrali su 3-3, a njegova objava s naljepnicom Bad Blue Boysa na Poljud postala je viralna i izazvala mnoštvo komentara. Uz naljepnicu je Lončarić napisao "Pronađi me ako možeš".

Iako slična podbadanja nisu strana kad se radi o dva najveća rivala u hrvatskom nogometu, ovaj potez bivšeg dinamovca naišao je na osudu jer je došao na Poljud kao službena osoba u natjecanju koje je pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza. Nakon što su počele stizati kritike, Lončarić se oglasio objavom.

"Ajde da i ja nekaj napišem kad vidim i čujem da ste se svi uhvatili za jednu meni totalnu bezazlenu foru koja bi između rivala trebala bit potpuno normalna,naravno pod uvjetom da živimo u normalnoj državi, što svi znamo da nije baš tak...

Ok slažem se da kao službena osoba koja je došla na utakmicu djece ne bi trebao objavit i napravit tak neke stvari al ja sam zagrebački dečko i takve stvari te malo povuku,jbg. shit happens kao što bi i većina vas sigurno napravila da dođete u zg. I zbog tog mi je žao.

Sama činjenica da se netko uhvatio toga kaj je Filip Lončarić (ono tko se mene još sjeća, branio sam prije 20 god) objavio iz zezancije na insta ili whappu je problem ovog društva,ljudi se bave tuđim životima i svoje neke frustracije liječe pisanjem na društvenim mrežama i slanjem priopćenja umjesto da kad treba zauzmu stav i izbore se da njima a i svima nama bude bolje u životu.

Ja iskreno nemam ništa protiv Hajduka i Torcidе,Hrvatska nogometna liga i Hrvatska država zaslužuju jak Hajduk i NORMALNE navijače kako dolje tako i ovdje na sjeveru.

Meni bi bio gust vidjet da se u sub na katedrali ukaze zastava Hajduka i da nitko zbog toga ne završi na traumatologiji sa polomljenim kostima ili da se bori za život jer ga je neki lik izbo nožem zbog mržnje između juga i sjevera.Mi smo svi jedan narod i to MORA prestat.I da,slažem se sa člankom u potpunosti i nebu se više ponovilo. Šaljem svima zagrljaje", napisao je Lončarić.

Filip Lončarić je karijeru počeo upravo u Dinamu te je branio u zagrebačkom klubu do 2012. godine. Uz to je nastupao za rumunjski Gaz Metan, Željezničar, Osijek, Zrinjski i norveški Tromso.