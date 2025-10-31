Obavijesti

Sport

Komentari 0
PODRŠKA S TRIBINA

Bivši golman Hajduka došao je podržati rukometaše, s jednim je pala i fotka: 'Izgubljeni brat'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši golman Hajduka došao je podržati rukometaše, s jednim je pala i fotka: 'Izgubljeni brat'
1
Foto: Instagram

Karlo Letica trenutačno brani u švicarskom Lausanneu, a došao je podržati hrvatske rukometaše u prijateljskoj utakmici. Nakon utakmice fotografirao se s jednim reprezentativcem

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je prvu od dvije prijateljske utakmice uoči Europskog prvenstva. Kauboji su u Bernu svladali Švicarsku 29-26, a najučinkovitiji u hrvatskom dresu bio je Mario Šoštarić. 

Iako je bilo riječ o gostujućoj utakmici, Hrvatska je imala podršku s tribina. Rukometaše je došao podržati Karlo Letica (28), bivši golman Hajduka koji trenutačno igra za švicarski Lausanne. 

Letica se nakon utakmice fotografirao s Filipom Vistoropom (27) jer sliče jedan drugome pa je Letica fotografiju podijelio na Instagram storyu uz natpis "Izgubljeni brat". 

Foto: Instagram

Letica je također dobio pretpoziv od izbornika Zlatka Dalića za nadolazeće utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...
FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'
VELIKA ČAST ZA NIJEMCA

Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'

Florian Wirtz pod kritikama! Najskuplji igrač Liverpoola muči se s prilagodbom u Premier ligi. Legendarni Dimitar Berbatov staje u njegovu obranu, uspoređujući ga s Modrićem i tražeći strpljenje. Hoće li Wirtz opravdati milijunski transfer
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025