Bivši golman Hajduka došao je podržati rukometaše, s jednim je pala i fotka: 'Izgubljeni brat'

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je prvu od dvije prijateljske utakmice uoči Europskog prvenstva. Kauboji su u Bernu svladali Švicarsku 29-26, a najučinkovitiji u hrvatskom dresu bio je Mario Šoštarić.

Iako je bilo riječ o gostujućoj utakmici, Hrvatska je imala podršku s tribina. Rukometaše je došao podržati Karlo Letica (28), bivši golman Hajduka koji trenutačno igra za švicarski Lausanne.

Letica se nakon utakmice fotografirao s Filipom Vistoropom (27) jer sliče jedan drugome pa je Letica fotografiju podijelio na Instagram storyu uz natpis "Izgubljeni brat".

Foto: Instagram

Letica je također dobio pretpoziv od izbornika Zlatka Dalića za nadolazeće utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.