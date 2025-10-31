Karlo Letica trenutačno brani u švicarskom Lausanneu, a došao je podržati hrvatske rukometaše u prijateljskoj utakmici. Nakon utakmice fotografirao se s jednim reprezentativcem
Bivši golman Hajduka došao je podržati rukometaše, s jednim je pala i fotka: 'Izgubljeni brat'
Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je prvu od dvije prijateljske utakmice uoči Europskog prvenstva. Kauboji su u Bernu svladali Švicarsku 29-26, a najučinkovitiji u hrvatskom dresu bio je Mario Šoštarić.
Iako je bilo riječ o gostujućoj utakmici, Hrvatska je imala podršku s tribina. Rukometaše je došao podržati Karlo Letica (28), bivši golman Hajduka koji trenutačno igra za švicarski Lausanne.
Letica se nakon utakmice fotografirao s Filipom Vistoropom (27) jer sliče jedan drugome pa je Letica fotografiju podijelio na Instagram storyu uz natpis "Izgubljeni brat".
Letica je također dobio pretpoziv od izbornika Zlatka Dalića za nadolazeće utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
