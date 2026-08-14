Bivši hajdukovac: Ako smo već ispali, neka to bude od Hajduka

Nogometaši Hajduka pobjedom protiv Žalgirisa u uzvratnoj utakmici potvrdili su plasman u 4. pretkolo Konferencijske lige. Pred uzvrat u Splitu imali su visoku prednost 5-2, a na Poljudu su pala još četiri gola pa se momčad Gonzala Garcije s ukupnih 9-2 plasirala u play-off gdje ga čeka poljski Rakow.

Utakmicu je komentirao i rođeni Splićanin, ujedno i bivši hajdukovac Petar Bosančić, sada stoper Žalgirisa.

- Težak poraz. Iz moje perspektive, ako smo već trebali ispasti od nekoga, neka je to Hajduk. Pokušali smo čekati svoju priliku iz kontre, ali Hajduk nas je kontrolirao, kasnije im se otvorilo i zasluženo su prošli dalje - rekao je Bosančić.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U dresu Hajduka proveo je šest godina, od 2012. do 2018. pa je kratko komentirao i atmosferu na Poljudu.

- Predivno je ponovno istrčati na Poljud i osjetiti ovu pravu atmosferu - rekao je.

Bosančić je za splitsku momčad debitirao 2015., kada je trener bio Hari Vukas. Za 'bijele' je nastupio sedam puta. Nakon toga karijeru je nastavio u Puli, u dresu Istre gdje je igrao tri sezone i nastupio 83 puta. Još je nastupao za ukrajinski Mariupol, Široki Brijeg, bugarsko Černo More, latvijske Rigu i Audu, a u litavskom Žalgirisu je posljednjih godinu i pol.