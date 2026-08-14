Garcia: Svi moraju igrati skupa, inače će biti s*anje. Livaja? Odradio je posao, igrao solidno

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je zadovoljan visokom pobjedom svoje momčadi i činjenicom da su pobijedili u sve tri domaće europske utakmice, zabili osam i nisu primili nijedan gol. Žalgiris su ispratili novom pobjedom 4-0, ukupno 9-2.

- Sretan sam, momci dobro rade, naporno, mijenjaju mentalni sklop i daju sve od sebe. Nekad je dobro, nekad nije... Vidjet ćemo možemo li nastaviti protiv Rakówa koji je iskusan, igraju u Europi, teški su, moramo biti organizirani na lopti jer ćemo inače patiti, moramo biti agresivni kad nemamo loptu. Ako ne budemo pritiskali i igrali, uništit će nas.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Hajduka uoči Žalgirisa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Što možemo očekivati?

- Tešku utakmicu, dosta dugo Hajduk nije bio u ovoj fazi natjecanja, moramo biti ponosni što smo tu i momci će imati dobru priliku pokazati još i bolju igru.

U prosjeku primate dva gola po susretu, kako planirate to prevenirati u predstojećim susretima?

- Primamo golove zbog toga što se povučemo. Protiv Pafosa smo jako patili jer su oni dobra momčad, protiv Žiline nisu imali puno prilika. Ima toga što moramo mijenjati, nije meni ovo novo, kad dođe moment i pojavi se panika moramo reagirati. Mnogi golovi koje smo primili su teški za opisati. Moramo nastaviti dobro raditi, ne dozvoljavati suparnicima puno prilika...

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ako ne prođete u Europi i ako 1. rujna zaostajete devet bodova za vodećom momčadi, hoćete li to smatrati neuspjehom?

- Znam što je dobro a što loše, znaju i igrači... Moramo biti organizirani, igrati svi skupa, inače se može dogoditi sra... Momčad je u stvaranju, reducira se iz sezone u sezonu, imao jako puno mladih, kolika će ovo biti stepenica za svakoga od njih vidjet ćemo. Ne mogu oni sada igrati kao da im je 28. Ovo je osma utakmica, startali smo s nekima, neki su otišli, neki su došli, gradimo momčad usput... Danas su startali dvojica koja nisu bila tu prije tri tjedna... Nadamo se najboljem, ako bude neuspjeha vidjet ćemo, sve zavisi o tome koja su očekivanja...

Šutalo i Raci su odigrali odlične utakmice, mogu li biti od koristi?

- Igrali smo do sada s dosta različitih igrača, neki su mladi kao Šutalo koji je tek stigao. Ima odličan mentalitet, sluša, napreduje brzo, moramo biti oprezni jer je ovo prva utakmica koju je startao a tek je stigao iz juniora. Raci je bio dobar, imali smo kontrolu u obrani, on radi dobro, drugačiji je od drugih stopera, bit će od koristi...

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Priča se o tri pozicije koje se moraju popuniti. Koja je prioritet?

- Ne želim pričati o specifičnim detaljima. Trebamo igrače, pogotovo ako budemo morali igrati puno utakmica. Trebamo igrače u svim linijama, proizvodimo i prodajemo dosta igrača, trebamo vremena za taj proces.

Koliko ste zadovoljni Markom Livajom danas?

- Odradio je posao koji smo tražili od njega, odigrao je solidnu, dobru utakmicu.

Trener Žalgirisa Andrius Skerla priznao je da je na koncu prošla bolja momčad.

- Ako gledamo oba susreta, Hajduk je dokazao da je bolja momčad od nas. Razočaran sam kako smo odigrali drugo poluvrijeme jer smo u prvom bili dobri, držali smo se i dobro izgledali. Primili smo gol iz akcije za koju smo znali da je Hajduka radi, zaspali smo, a u nastavku utakmice kao da smo se predali...

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako to da ste pobijedili Dinamo Tbilisi 7-2, a izgubili od Hajduka uvjerljivo u oba susreta?

- Ne mislim da se može usporediti te dvije momčadi. Dinamo je naš nivo a Hajduk je neupitno puno bolji. U nekim trenutcima smo mogli i morali igrati bolje, posebno u prvoj utakmici. Kao što sam rekao, ako si organiziran, ako znaš što trebaš raditi i ako si proaktivan, možeš se nositi s Hajdukom, ali za pobijediti ih i izbaciti..., to je ipak neka druga priča.

Hajduk prima dva gola po susretu, gdje ste ih pokušali ugroziti?

- Imali smo par prilika, pogotovo u prvom susretu, ali nismo ih realizirali. Znao sam da ćemo se braniti veći dio utakmice, kao što se branila Istra, razmišljao sam o prekidima iz kojih možemo nešto napraviti, ali kad se braniš duboko teško je izaći i pronaći pravi trenutak da bi ih mogli ugroziti.