Bivši hajdukovac briljira u Bundesligi: Dobio nagradu za najboljeg mladog igrača...

Hrvatski reprezentativac i stoper HSV-a, Luka Vušković (18), dobio je ogromno priznanje za svoje izvanredne igre na početku sezone. Službeno je proglašen najboljim mladim igračem, odnosno "Rookie of the Month", njemačke Bundeslige za mjesec rujan. U žestokoj konkurenciji, Vušković je nadmašio Ilyasa Ansaha iz Union Berlina i Johana Bakayoka iz RB Leipziga, potvrdivši tako status jednog od najvećih talenata europskog nogometa.

Ova nagrada, koju dodjeljuje Bundesliga u suradnji sa Sorareom, kruna je fantastičnog mjeseca za 18-godišnjeg braniča koji je u Hamburg stigao na posudbu iz engleskog velikana Tottenham Hotspura. Njegov utjecaj na igru HSV-a bio je ekspresan, a nagrada je stigla kao logična posljedica dominacije koju je pokazao na terenu.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Put do priznanja nije bio lak. Vuškovićev početak u Njemačkoj bio je izazovan, s teškim porazom u debiju protiv moćnog Bayerna iz Münchena. Međutim, upravo nakon tog vatrenog krštenja, mladi je Hrvat pokazao mentalnu snagu i nevjerojatnu kvalitetu. U utakmicama koje su uslijedile, prometnuo se u istinskog vođu obrane i stup momčadi.

U ključnim dvobojima protiv Heidenheima i Union Berlina, ne samo da je bio neprelazan u obrani, već je oba puta proglašen igračem utakmice i zabio je jedan gol. Njegova zrelost, čitanje igre i fizička snaga ostavile su bez daha navijače, stručnjake i protivničke napadače, a vrlo dobru partiju pružio je i proteklog vikenda protiv Mainza. Pokazao je zašto su pred njega od prvog dana stavljena visoka očekivanja i zašto ga se smatra jednim od najvećih pojačanja kluba u posljednjih nekoliko godina.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Trenutak koji je obilježio Vuškovićev rujan, ali i noviju povijest Hamburger SV-a, dogodio se u pobjedi protiv Heidenheima. Vušković je postigao vodeći gol za 1-0, što je bio njegov prvijenac u dresu njemačkog kluba. No, značaj tog gola daleko je veći – bio je to ujedno i prvi pogodak HSV-a u Bundesligi još od 2018. godine, kada je slavni klub ispao u niži rang. Godine frustracija i iščekivanja eruptirale su na Volksparkstadionu, a mladi Hrvat postao je trenutni heroj i treći najmlađi strijelac u klupskoj povijesti.

- Jako sam ponosan. Puno mi znači što sam zabio u prvoj utakmici kod kuće - izjavio je Vušković nakon utakmice.

Njegov doprinos nije bio samo napadački. Statistički podaci potvrđuju njegovu obrambenu dominaciju. Protiv Heidenheima je osvojio impresivnih 71 posto duela, dok je protiv Union Berlina ta brojka narasla na gotovo nestvarnih 92 posto. U zračnim dvobojima bio je apsolutno neprikosnoven, osvojivši čak 96 posto skokova, čime je pokazao da je elitan igrač u tom segmentu igre.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Vuškovićev dolazak u Hamburg ima i snažnu emocionalnu notu. On je mlađi brat Marija Vuškovića, člana HSV-a, koji je pod suspenzijom do rujna sljedeće godine zbog pada na doping testu. Luka je otkrio da je odluku o dolasku donio na proslavi povratka kluba u prvu ligu.

- Plasman HSV-a u Bundesligu protiv Ulma bio je jedan od mojih najdražih trenutaka - rekao je Vušković, dodavši kako čvrsto vjeruje u momčad i njezine mogućnosti.

- Ostanak u ligi je vrlo moguć, vjerujem u ovu ekipu. Želim ostvariti što je više moguće utakmica bez primljenog gola.

Ova prestižna nagrada dodjeljuje se na temelju glasova navijača (40%), klubova (30%) i odabranih stručnjaka (30%), što znači da je Vuškovićevo postignuće prepoznato na svim razinama. Da bi igrač uopće bio u konkurenciji, mora imati manje od 23 godine i ne smije imati značajnije bundesligaško iskustvo, što ovu nagradu čini pravim pokazateljem novih zvijezda.

Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Nagrada za najboljeg mladog igrača mjeseca, uz nedavnu nominaciju među 100 kandidata za prestižnu nagradu "Golden Boy", samo je potvrda da je pred Lukom Vuškovićem blistava budućnost. Njegova epizoda u HSV-u započela je na najbolji mogući način, a njemačka i europska nogometna javnost s nestrpljenjem iščekuju njegove sljedeće korake.