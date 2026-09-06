Bivši hajdukovac debitirao na Otoku: Rokas Pukštas oduševio navijače njegovog novog kluba

Donedavni igrač Hajduka Rokas Pukštas prošlog tjedna je napustio splitsku momčad nakon šest godina, a nova stanica u karijeri mu je engleski drugoligaš Middlesbrough. Pukštas je već ostvario prvi nastup u dresu Middlesbrougha. U petom kolu Championshipa na gostovanju su došli do minimalne pobjede 1-0.

Pukštas je u igru ušao pred kraj susreta, u 84. minuti nakon što se ozlijedio Sebastian Berhalter. Middlesbourg je do vodstva došao već u prvom poluvremenu u 20. minuti kada je mrežu zatresao Will Lankshear.

A Boro debut for Rokas Pukštas today 🙌🇺🇸 pic.twitter.com/aRQMxVKePD — Middlesbrough FC (@Boro) September 5, 2026

Prije toga Pukštas je jedanput bio na klupi za utakmicu s Burnleyjem, ali trener Kim Hellberg nije ga odlučio staviti u igru.

Međutim, bivši hajdukovac ostavio je dobar dojam u debiju. Tijekom kratkog vremena što je proveo na terenu imao je pet dvoboja, a dva je uspješno odradio, a jednom je uspješno oduzeo loptu protivniku klizećim startom. Njegova igra nije prošla nezapaženo od strane navijača Middlesbrougha koji su pohvalili Pukštasa.