Bivši hajdukovac: Garcia nije uspio pridobiti Livaju. Nitko me ne može uvjeriti u jednu stvar

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Livaja iz prvih 11 pao na klupu, nezadovoljstvo u Hajduku raste! Klub zaostaje sedam bodova za Dinamom, a Livajin ugovor visi o koncu. Hoće li Garcia uspjeti zadržati zvijezdu

Admiral

Marko Livaja (32) je od neizostavnog člana prvih 11 u Hajduku postao igrač koji mora čekati priliku s klupe, što je bio slučaj i u prošlom kolu HNL-a kad su bijeli izgubili na gostovanju kod Gorice (1-0). Ove je sezone u 17 nastupa zabio četiri gola i triput asistirao, a samo je sedam puta odigrao cijelu utakmicu (zadnji put još u rujnu!), šest puta je ušao kao zamjena.

Gorica - Hajduk
Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bivši stoper Hajduka Luka Vučko (41) osvrnuo se na situaciju u Turopolju u kojoj je Livaja morao na teren u 26. minuti nakon ozljede Michelea Šege koji je imao sjajnu jesen s deset golova, postavši najbolji strijelac lige dok ga nije prestigao Dion Drena Beljo.

- Stvarno je teren na televiziji izgledao dosta loše, što me čudi s obzirom na to da je nedavno promijenjen. Ali znamo kakva je klima gore u Zagrebu. Žao mi je radi Šegine ozljede, nadam se da neće biti ništa ozbiljno jer on stvarno jako puno znači Hajduku - rekao je Vučko za Dalmatinski portal.

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- A što se tiče Livaje, puno toga se piše i spominje. Taj odnos Garcije i Livaje, to se moglo puno bolje odraditi i unutar samog kluba, ne samo njih dvojica, nego svi koji su upleteni u sportsku politiku. Ne može me nitko uvjeriti, bez obzira na sve, da Livaja sa svoje 32 godine ne može i dalje raditi razliku za Hajduk. Ali Garcia ga nije uspio pridobiti za sebe, što je Gattuso lani uspio učiniti - dodao je.

Livaja mjesecima oteže s potpisom novog ugovora jer nema puno povjerenje trenera Gonzala Garcije. Aktualni mu istječe na ljeto iduće godine i sve su veće glasine o nezadovoljstvu u klubu. U međuvremenu, ne pomažu ni Hajdukovi rezultati, s dva poraza u drugom dijelu sezone zaostaje sedam bodova za prvim mjestom. Priliku za popravak dojma ima ovu subotu od 17.15, kad na Poljud dolazi Slaven Belupo. Bit će to možda i posljednja utakmica Adriana Jagušića za "farmaceute" prije mogućeg transfera u Dinamo.

