Bivši hajdukovac nožem napao suigrača i prijetio mu smrću, sad se vraća u hrvatski nogomet

Josiel Alves de Oliveira (35) poznatiji kao Jo vraća se u hrvatski nogomet. Nakon dobrih igara u Istri napravio je transfer u Hajduk u ljeto 2014. godine. U Split ga je doveo Igor Tudor (46) ali se na Poljudu zadržao nešto više od mjesec dana.

Joa hrvatska javnost najviše pamti po njegovom ponašanju van terena. Prije transfera u Hajduk, Brazilac se sukobio sa suigračima u svlačionici Puljana. Nakon verbalne prepirke na materinjem portugalskom jeziku smrću je zaprijetio suigračima Borislavu Pilipoviću i Juri Obšivaču. Sve to navodno zbog djevojke.

- Nije to cura za tebe. Otkači se od nje - bio je to prijateljski savjet Brazilcu koji to nije primio najbolje.

Uvrijeđeni Jo nasrnuo je na suigrača Pilipovića zaprijetivši mu da će ga ubiti. Iz istarske policije su potvrdili da je riječ o verbalnoj prijetnji smrću te da nije utvrđeno da je Brazilac prijetio i nožem.

Problematični Brazilac sada se vratio u hrvatski nogomet, točnije u Rudar iz Labina u kojem je bio i u prvom dijelu prošle sezone. Rudar se natječe u 3. NL - Zapad, odnosno četvrtom rangu natjecanja u Hrvatskoj.