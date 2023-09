Bivši hrvatski premijer: Nitko to nije radio bolje od Mamića...

Dinamo je nakon pola godine dobio izvršni i nadzorni odbor. Struja Zdravka Mamića nije se pojavila na skupštini, ali postignut je kvorum s 43 člana pa su mogli pristupiti dnevnom redu i donositi odluke. No, daleko je to od završetka borbe za vlast u Dinamu. U ožujku sljedeće godine bira se nova skupština pa samim time i novi izvršni te nadzorni odbor.

- Mislim da nisu gotove podjele u Dinamu, trebat će još vremena da se to primiri jer ne možete sve ove ljude koji su ostali na drugoj strani proglasiti da ne vole Dinamo i da ne žele Dinamu dobro, jedan dio želi dobro, ali trebalo je učiniti odmak od bivše politike - rekao je za N1 Franjo Gregurić, bivši hrvatski premijer koji je tu dužnost obnašao od 1991. do 1992. godine.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Je li ovo konačan kraj Zdravka Mamića?

- Bit ću iskren – koliko je Mamić napravio štete, uglavnom sebi svojom glupošću, radom, ponašanjem, on je imao odličan nos kad se radilo o izboru i prodaji igrača, to nitko nije kvalitetnije radio od njega i bojim da će se teško naći netko tko tako to radi - dodao je Gregurić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za N1 se oglasio i Damir Zorić, jedan od pripadnika struje Zdravka Mamića koji nije došao na skupštinu. On smatra da ona nije legitimna jer nisu imali kvorum.

- Moram po tko zna koji puta ponoviti: 1. Čl. 24 Statuta Dinama propisuje da Skupština ima 80 članova. To znači da je kvorum 41 član skupštine tj. skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna nadpolovična većina članova skupštine. Ta je pravna činjenica potvrđena i Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu o pokušaju održavanja skupštine u ožujku ove godine. 2. Čl. 25. Statuta propisuje da na početku svake redovite sjednice Skupština verificira članove Skupštine iz reda povjerenika. Dakle, da bi povjerenici bili verificirani najprije mora postojati skupština koja može pravovaljano odlučivati, dakle 41 član skupštine mogao je verificirati i u skupštinu prihvatiti 7 povjerenika. To se nije dogodilo jer se skupštini odazvalo 36 zastupnika pa oni onda nisu mogli pravovaljano odlučivati tj. nisu mogli donijeti odluku da verificiraju tj. u skupštinu prihvaćaju još 7 članova iz reda povjerenika - rekao je Zorić.