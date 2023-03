Bivši hrvatski reprezentativac novi je sportski direktor PPD-a

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Damir Bičanić imenovan je novim sportskim direktorom PPD Zagreba.

Bičanić je donedavno bio direktor za Međunarodne odnose i odnose s EHF-om i SEHA ligom, a vraća se u klub za koji je nastupao u dva mandata.

- Prije svega želim reći da sam iznimno sretan i počašćen što ću preuzeti ovu ulogu. Dati ću sve od sebe da što bolje obavljam svoj posao, baš kako je to prije mene radio moj prijatelj i kolega Josip Valčić. On je odradio vrhunski posao i ja ću ustrajati na tome da klub nastavi istim putem, a ukoliko nam to financije dozvole pokušati ćemo svi skupa dignuti priču na jednu još veću razinu - kazao je Bičanić pa dodao:

- Što se tiče nekog dugoročnijeg plana želja je svih nas u upravi da vratimo Zagreb tamo gdje smatramo da klub zaslužuje biti. Želja je biti dio Final Four turnira Lige prvaka ili barem što bliže tomu što je to moguće. Što se regije tiče mislim da smo u ovom trenutku ipak stepenicu iznad hvalevrijednih konkurenata poput Celja, Nexea ili Vardara. Iznad nas su, treba i to reći, klubovi poput Veszprema i Szegeda ali činjenica jest i da su njihove financije bitno drugačije od naših.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bičanić je kao igrač nastupao za Umag, Osijek Elektromodul, Agram Medveščak, CO Zagreb, CB Ademar Leon, Chambéry te PPD Zagreb, a za nacionalnu vrstu upisao je 101 nastup uz 176 golova i osvojio europsko srebro u Austriji 2010. godine, te broncu na EP-u u Srbiji 2012., Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i SP-u u Španjolskoj 2013. godine.

