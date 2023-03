Zagreb dovodi Kubanca, igrao u Hrvatskoj još prije 14 godina

PPD Zagreb i dalje slaže momčad za novu sezonu. Dio iste trebao bi postati Kubanac Yoel Cuni Morales, kojemu je 36 godina i igra u Vardaru. Prije toga dugo je bio u Portu, a 2009. već je igrao u Hrvatskoj, u dresu Kube na Svjetskom prvenstvu. Rodom je iz Havane.

Foto: Davor Puklavec/24sata

Uz Moralesa na putu je i crnogorski pivot iz slovenskog Trebnja Miodrag Ćorsović, koji će se na crti pridružiti Maticu Suholežniku, ranije potvrđenom pojačanju uz golmana Antu Grbavca. To neće biti sve, traži se još jedan iskusan šuter.

- Mislim da bismo tako mogli upotpuniti sliku Zagreba za sljedeću sezonu - rekao je novi sportski direktor Damir Bičanić.

- Što se tiče dugoročnijeg plana, želja je svih nas u upravi da vratimo Zagreb tamo gdje smatramo da klub zaslužuje biti. Želja je biti dio Final Four turnira Lige prvaka ili barem što bliže tomu što je to moguće. Nažalost, dok god se ne nađe neko kvalitetno rješenje za bolje financiranje gotovo svih sportskih klubova u Hrvatskoj, teško da se mi možemo nositi s protivnicima koji imaju po tri ili četiri puta veće budžete. Mi u ovakvom omjeru snaga možemo iznenaditi u jednoj od šest ili sedam utakmica, ali realnost je da imamo drugi najmanji budžet u Ligi prvaka. Ambicije jesu velike, ali mi se nadamo da će se situacija u Hrvatskoj što se tiče financiranja sportskih klubova popraviti. Ako do toga dođe onda ne vidim razloga da naše ambicije i želje u relativno kratkom roku i ispunimo.

