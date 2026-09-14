Bivši igrač Dinama u katarskom klubu dobio 'desetku' na leđima

Nakon što je prošlu sezone proveo u zagrebačkom Dinamu na posudbi iz Milana, alžirski reprezentativac Ismael Bennacer službeno ima novi klub.

Katarski Al-Gharafa u ponedjeljak je potvrdio dolazak 28-godišnjeg veznjaka, koji stiže kao slobodan igrač nakon što je prošlog mjeseca sporazumno raskinuo ugovor s Milanom. Očekuje se da će Bennacer debitirati već u utorak protiv saudijskog Al Hilala na otvaranju grupne faze azijske Lige prvaka. Nosit će dres s brojem 10.

Dinamo je Bennacera doveo u rujnu prošle godine uz opciju otkupa za deset milijuna eura. Za hrvatskog prvaka upisao je 19 nastupa u svim natjecanjima. Postigao je jedan gol uz dvije asistencije, a sezonu su mu obilježili brojni problemi s ozljedama.

U Maksimiru su ga željeli zadržati, ali bila je to previsoka odšteta za zagrebački klub. Kasnije je Bennacer raskinuo ugovor s Milanom i postao slobodan igrač, no njegova plaća od četiri milijuna eura neto godišnje bila je prevelik zalogaj za Dinamo. Alžirac tako karijeru nastavlja u Kataru.