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Bivši igrač Dinama u katarskom klubu dobio 'desetku' na leđima

Piše Ivan Tomašković,
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Bivši igrač Dinama u katarskom klubu dobio 'desetku' na leđima
Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Za hrvatskog prvaka upisao je 19 nastupa u svim natjecanjima. Postigao je jedan gol uz dvije asistencije

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Nakon što je prošlu sezone proveo u zagrebačkom Dinamu na posudbi iz Milana, alžirski reprezentativac Ismael Bennacer  službeno ima novi klub. 

Katarski Al-Gharafa u ponedjeljak je potvrdio dolazak 28-godišnjeg veznjaka, koji stiže kao slobodan igrač nakon što je prošlog mjeseca sporazumno raskinuo ugovor s Milanom. Očekuje se da će Bennacer debitirati već u utorak protiv saudijskog Al Hilala na otvaranju grupne faze azijske Lige prvaka. Nosit će dres s brojem 10. 

Dinamo je Bennacera doveo u rujnu prošle godine uz opciju otkupa za deset milijuna eura. Za hrvatskog prvaka upisao je 19 nastupa u svim natjecanjima. Postigao je jedan gol uz dvije asistencije, a sezonu su mu obilježili brojni problemi s ozljedama.

U Maksimiru su ga željeli zadržati, ali bila je to previsoka odšteta za zagrebački klub. Kasnije je Bennacer raskinuo ugovor s Milanom i postao slobodan igrač, no njegova plaća od četiri milijuna eura neto godišnje bila je prevelik zalogaj za Dinamo. Alžirac tako karijeru nastavlja u Kataru. 

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Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

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