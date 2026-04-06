FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu

Ulazak u vezu s Piquéom stavio je Claru u središte globalne sapunice, a situacija je eskalirala kada je Shakira objavila pjesmu koja je postala himna svih prevarenih žena. Clara je imala 11 godina kad su Shakira i Pique prohodali 2010. godine
U lipnju 2022. godine svijet je obišla vijest o prekidu jednog od najpoznatijih slavnih parova. Nakon jedanaest godina veze i dvoje djece, pjevačica Shakira i nogometaš Gerard Piqué objavili su da se razilaze.
Ubrzo nakon toga, u život bivšeg braniča Barcelone ušla je nova žena, mlada studentica iz Barcelone, Clara Chia Marti, koja se preko noći našla pod nemilosrdnim svjetlima svjetskih reflektora.
Njezina veza s Piquéom, započeta nedugo nakon bolnog prekida, izazvala je lavinu medijske pažnje, osuda, ali i podrške.
Dok ju jedni vide kao razlog raspada slavne veze, drugi je smatraju kolateralnom žrtvom medijskog cirkusa.
Clara Chia Marti rođena je 7. veljače 1999. godine u Barceloni, u obitelji više srednje klase
Odrasla je uz mlađu sestru Johanu, a život joj je, sve do veze s Piquéom, bio daleko od očiju javnosti.
Clara je studentica odnosa s javnošću, a prije nego što je počela raditi za Piquéovu tvrtku Kosmos, radila je kao konobarica u jednom ekskluzivnom noćnom klubu u Barceloni. Upravo u Kosmosu, sportskoj i zabavnoj produkcijskoj kući, danas radi na organizaciji evenata, daleko od medijske pompe koju pokušava izbjeći.
Kako su se točno Gerard i Clara upoznali, nije u potpunosti poznato. Prema jednoj verziji priče, njihova romansa započela je u tvrtki Kosmos. Druga, popularnija verzija, kaže da su se upoznali u noćnom klubu gdje je ona radila, i to preko zajedničkih prijatelja, među kojima je bio i Piquéov bivši suigrač Riqui Puig.
Neki izvori tvrde da je njihova veza započela mjesecima prije nego što je Piqué službeno prekinuo sa Shakirom.
Samo dva mjeseca nakon objave o prekidu, u kolovozu 2022., Piqué i Clara prvi su put snimljeni zajedno na glazbenom festivalu Summerfest Cerdanya u Kataloniji. Fotografije na kojima se ljube i grle brzo su obišle svijet, potvrđujući glasine o novoj romansi.
Ulazak u vezu s Piquéom stavio je Claru u središte globalne sapunice, a situacija je eskalirala kada je Shakira objavila pjesmu koja je postala himna svih prevarenih žena.
U suradnji s producentom Bizarrapom, objavila je "BZRP Music Session #53", pjesmu u kojoj se bez zadrške obračunala s bivšim partnerom i njegovom novom djevojkom.
Stihovi "Mijenjao si Ferrari za Twingo, mijenjao si Rolex za Casio" postali su viralni, a Clara Chia Marti postala je predmetom globalne rasprave.
Shakira je u pjesmi spomenula i da je "vrijedna kao dvije od 22", aludirajući na dob svoje nasljednice.
Mjesec dana kasnije, Shakira je s pjevačicom Karol G objavila i pjesmu "TQG" u kojoj nastavlja priču o slomljenom srcu i gledanju bivšeg kako nastavlja život s novom partnericom.
Pjesma je Clari donijela neželjenu slavu i izložila je javnom linču na društvenim mrežama.
Unatoč ogromnom pritisku javnosti, Gerard Piqué i Clara Chia Marti ostali su zajedno. Često su viđeni na putovanjima, od Praga i Pariza do Abu Dhabija, pokušavajući voditi što normalniji život.
Par živi zajedno u Barceloni, no navodno se Clara povlači iz zajedničkog doma kada su Piquéova djeca, Milan i Sasha, u posjetu ocu, poštujući dogovor o skrbništvu.
Koliko im je medijski pritisak postao nepodnošljiv, svjedoči i činjenica da su 2023. godine zatražili i dobili sudsku zabranu prilaska protiv jednog paparazza, tvrdeći da ih uhodi i narušava njihovu privatnost
