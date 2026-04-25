Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRIZMANIĆ SLAVI KUP

Bivši igrač Gorice odveo grčki klub do prvog trofeja nakon 29 godina 'suše'! Kreirali senzaciju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice 21. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Gorice | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nogometaš OFI Krete osvajači su ovosezonskog grčkog Kupa nakon što su u dramatičnom finalu, u Volosu, pobijedili s 3-2 favorizirani solunski PAOK.

U 15. minuti je PAOK poveo golom Michailidis, dok je Fountas izjednačio u 28. minuti. Preokret se dogodio u 50. minuti kada je OFI poveo 2-1 golom Nussa te je vodio sve do sedme minute nadoknade. Tada se PAOK vratio u igru golom Jeremejeffa.

U produžecima je jedan pogodak odlučio pobjednika. Dosuđen je jedanaesterac za OFI, a Leya Iseka je bio precizan s bijele točke u 107. minuti za konačnih 3-2 OFI-ja.

Premda je PAOK imao trostruko više udaraca na utakmici te je velikim dijelom finala dominirao na kraju je ostao bez očekivanog trofeja.

Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec je ostao na klupi za pričuve PAOK-a kroz cijelu utakmicu, dok Dejan Lovren nije konkurirao za ovaj dvoboj. Cijelu je utakmicu za OFI odigrao Krešimir Krizmanić, nekadašnji igrač Gorice.

Time je OFI po drugi put u svojoj povijesti osvojio domaći Kup, premijerno mu je to uspjelo 1987. godine. PAOK je ostao na osam trofeja, dok je rekorder Olympiakos s 29 naslova pobjednika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026