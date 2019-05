Bivši igrač Hajduka kao Messi! Asistirao suigraču iz penala...

Ako to može Leo Messi, onda mogu i ja, pomislio je bivši igrač Hajduka Senijad Ibričić i napravio nešto spektakularno u dresu svojih Domžala.

Ibro, kako su mu tepali navijači iz Splita, uzeo je loptu u ruke u 85. minuti i krenuo izvesti jedanaesterac. Zalet je bio kratak i svi su mislili da će biti to panenka ili lagani udarac, a onda je uslijedilo iznenađenje. On je samo lagano udario loptu, do nje je došao Shamara Nicholson koji je to lagano zabio za 1-1.

Zbunjeni golman Celja u čudu je gledao što se događa kao i njegovi suigrači. Vodili su 1-0 i bili blizu pobjede, ali Ibro se pobrinuo da se na kraju utakmice priča o njemu.

Utakmica je na kraju završila 1-1, a momčad Senijada Ibričića je dva kola prije kraja praktički pa osigurala kvalifikacije za Europsku ligu.

To je igrač uz kojeg su odrastali mnogi navijači 'bilih', igrač kojem su se protivnici divili, a Torcida obožavala. Bio je to tužan dan 2011. godine kada je napustio Poljud i otišao u Lokomotiv Moskvu, no to je igrač koji je u svakom nastupu za Hajduk ostavljao srce na terenu.

Igrač sjajne tehnike i vica koji može nadmudriti bilo koga, a legenda kaže da Tomo Butina i dan danas leti zrakom pokušavajući obraniti njegov udarac iz veljače 2009. godine kada je zabio za 2-0 na Poljudu protiv Dinama.

Ovakvo izvođenje penala patentirao je Johan Cruijff još 1980. godine, a prije tri godine na to su nas podsjetili Leo Messi i Luis Suarez protiv Celte Vigo 2016. godine kada je Argentinac asistirao Urugvajcu iz penala u pobjedi 6-1.

Sličan, ali neuspjeli pokušaj imali su Robert Pires i Thierry Henry 2005. protiv Manchester Cityja. Topnici su vodili 1-0 upravo golom Piresa iz penala, a onda je veznjak dobio priliku zabiti i drugi. Krenuo je pucati, no u zadnji tren je dodao Henryju što baš nije dobro završilo. Loptu je pak udario prejako i nju je lako uhvatio golman Cityja Given, a Arsenalu je propala prilika za povećanje vodstva.