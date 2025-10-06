Bivši igrač Hajduka spasio život suparničkom nogometašu!

U svijetu profesionalnog nogometa, gdje su pobjede i bodovi često jedino mjerilo uspjeha, ponekad se dogode trenuci koji nas podsjete na ono što je uistinu važno, ljudskost, empatija i hrabrost. Jedan takav trenutak dogodio se na utakmici njemačke 2. Bundeslige, a u glavnoj ulozi našao se Nikola Katić (28) nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac, bivši igrač Slaven Belupa, Hajduka i Rangersa, a danas član reprezentacije Bosne i Hercegovine i Schalkea. Njegova prisebnost spasila je život protivničkom igraču.

Igrala se 69. minuta napete utakmice između Schalkea i Arminije Bielefeld (2-1). Domaćin je lovio zaostatak, a Schalke je vodio s 2-1. U jednom napadu Arminije, visoka lopta letjela je prema šesnaestercu gostiju. Vratar Schalkea, poznati Loris Karius, krenuo je boksati loptu, no u zračnom duelu nehotice je šakom snažno udario napadača Arminije, Joela Grodowskog.

Udarac je bio toliko silovit da je 27-godišnji Grodowski istog trena pao na travnjak i ostao nepomično ležati, izgubivši svijest. Stadion je zanijemio, a igrači obje momčadi u šoku su gledali prema unesrećenom nogometašu. Dok su mnogi stajali u nevjerici, jedan čovjek nije oklijevao ni sekunde.

Bio je to Schalkeov branič, Nikola Katić. Iako mu je incident bio iza leđa, čim je vidio da Grodowski nepomično leži, bez razmišljanja je potrčao prema njemu. Shvativši ozbiljnost situacije, Katić je primijenio znanje prve pomoći. Brzo i smireno okrenuo je Grodowskog u bočni položaj za oporavak i osigurao da mu dišni putevi ostanu prohodni, spriječivši tako potencijalno gušenje jezikom.

Njegova munjevita i ispravna reakcija bila je ključna u tim prvim, kritičnim sekundama, sve dok medicinsko osoblje nije stiglo na teren. Zahvaljujući Katiću, situacija je stavljena pod kontrolu, a Grodowski je ubrzo došao k svijesti još na travnjaku.

Nakon što se pridigao, vidno potresen, ali stabilan, Grodowski je zagrlio svog spasitelja, a zatim i Kariusa, pokazavši da u nogometu nema mjesta za zamjeranje kod ovakvih nesretnih slučajeva. Iz igre je, naravno, odmah izveden u skladu sa strogim protokolom o potresima mozga.

Katićev herojski potez odjeknuo je nogometnim svijetom, a pohvale su stizale sa svih strana. Sam Katić ostao je skroman.

- Kada sam vidio Grodowskog kako leži na tlu, odmah sam potrčao prema njemu. Bila je to prirodna reakcija. Iako svi želimo pobijediti, zdravlje je iznad svega. Postoje važnije stvari u životu od nogometa - izjavio je bivši igrač Hajduka.

Trener Schalkea, Miron Muslić, nije krio ponos:

- Izgledalo je prilično divlje. Nikola je sjajno reagirao u toj hektičnoj atmosferi. Prepoznao je problem odmah. Mi u Schalkeu se nadamo da je dečko dobro.

Iz kluba Arminia Bielefeld stigla je i službena zahvala.

- Zahvaljujući trenutnoj i primjernoj intervenciji nekoliko igrača, situacija je riješena bez težih posljedica. Branič Schalkea Nikola Katić reagirao je brzo: okrenuo je Jonnyja u bočni položaj i osigurao da mu dišni put ostane prohodan. Zaslužuje našu iskrenu zahvalnost i poštovanje za ovu brzu i ispravnu reakciju - poručili su iz kluba, potvrdivši da je Grodowski "dobro, s obzirom na okolnosti".