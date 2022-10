Bivši igrač Juventusa danas je konobar: Spiskao sam sve. Tko je kriv? Spori konji i brze žene

Mnogi sanjaju o nogometnim visinama i najvećim klubovima. Rijetki dobiju šansu, ali samo nekolicina uspije. Najveći razlog su iznenadni novac, slava i poroci koji zavedu neke.

U tu skupinu neostvarenih potencijala spada i urugvajski nogometaš Fabian O'Neill (48). Igrao je za Juventus u slavnoj eri Zinedinea Zidanea, Edgara Davidsa, Del Piera, Contea, dijelio je svlačionicu i s Igorom Tudorom, Van Der Sarom. U karijeri je zaradio 14 milijuna eura, no računi su danas prazni.

Kada je došao u Juventus 2000. godine, postao je druga osoba. Nogomet mu više nije bio na pameti. Trošio je novac na žene, alkohol, poroke, kockao je, a kada je prestao s nogometom, novac je ishlapio. Danas nema ništa, za kruh zarađuje kao konobar. No, ne žali.

- Ništa više nemam. Potrošio sam 14 milijuna eura. Tko je kriv? Krivi su spori konji i brze žene. Siromašan sam, ali opet sam sretan. Glavno je da obitelj i ja imamo nešto jesti. Pronašao sam nove prijatelje, one prave, a ne lažne koji su bili pored mene dok sam bio bogat. Moja je krivica. Žene su se zaljubljivale u moje pijano izdanje, a onda su pokušavale promijeniti me. Nitko me nije mogao promijeniti . Čak su mi nudili i pomoć psihologa. Od mene su bogatije i moje bivše žene - rekao je O'Neill.

Foto: Profimedia

Doživio je sudbinu mnogih prije i poslije njega koji su mukotrpno stečen novac uzeli zdravo za gotovo. Nogometne terene zamijenili su kockarnicama i ispijanjem alkohola. Za Juventus je odigrao tek 20 utakmica uz jednu asistenciju u dvije godine. Najveći trag ostavio je u Cagliariju gdje je u 136 utakmica zabio 16 golova uz tri asistencije. U to vrijeme namještali su se rezultati masovno u Serie A, a priznaje da je i on sudjelovao u tome.

- Dok sam bio igrač Cagliarija namjestio sam utakmicu s Chievom. Jednim i drugima je odgovarao remi dok smo se borili za opstanak. Od čelnika svojih klubova dobili smo i nagradu za opstanak u ligi. Dogovorio sam remi sa kapetanom Chieva, kao i sa svojim suigračima. Išli smo i u kladionice pa uložili novac na neriješeno. U 87. minuti poveli smo s 2:1 preko Diega Lopeza. Prišao sam mu i rekao: Ispravi ovo, budi krivac za primljeni gol ili će nas razapeti. I onda smo do kraja utakmice primili gol. Bio sam kapetan Perugie. Dogovorio sam rezultat i opet smo se svi kladili. Sve je prošlo kako smo se dogovorili - priznao je urugvajski nogometaš.

Umirovio se 2003. godine tamo gdje je sve počelo 11 godina ranije. U urugvajskom Nacionalu.

Najčitaniji članci