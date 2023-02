Bivši igrač Osijeka u središtu potresa: Hotel se ljuljao, ne znam kako se sve nije srušilo

Stravičan potres jačine 7,8 po Richteru pogodio je jugoistok Turske i sjever Sirije, a broj mrtvih i ozlijeđenih iz minute u minutu raste. Brojni nogometaši nalaze se u mjestima pogođenim potresom, a jedan od njih je i bivši Osijekov igrač Haris Hajradinović, inače bosanskohercegovački reprezentativac.

Hajradinović trenutačno igra za istanbulski klub Kasimpaša, a u trenutku potresa bio je u Antiohiji.

- Jučer smo igrali protiv Hatayspora, kluba iz mjesta pogođenog potresom, a s obzirom na to da su nakon utakmice letovi bili otkazani, nismo se mogli vratiti kući - kazao je Hajradinović za Avaz pa dodao:

- Morali smo prespavati i jutros oko 4.15 sati počelo se ljuljati. Ma, to je bila katastrofa. No, hvala Bogu, naš hotel nije se srušio. To je neki muzej-hotel, koji ima željeznu konstrukciju. Da smo bili u nekom normalnom hotelu, mislim da bi se srušio, kao što su se srušile sve ostale zgrade oko našeg hotela. Jer, to je bila katastrofa, ne da je ljuljalo, nego... Ne znam kako se nije srušio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

S bivšim igračem Osijeka i Intera iz Zaprešića bio je i Daniel Graovac, inače nekadašnji igrač Zrinjskog i Željezničara, a sada također igra za turski klub.

- Nakon potresa smo autobusom stigli do Adane, odakle smo letjeli za Istanbul. Vidjeli smo strašne prizore, sve je bilo srušeno. Kao da je ratno stanje, sravnato sa zemljom. Ulice zatrpane, zgrade srušene...- kazao je Hajradinović dodaviši da je Antiohija najgore prošla u jutrašnjem potresu.

- Gotovo je zahvatio cijeli grad, 60 do 70 posto grada je srušeno. U ostalim gradovima, koliko sam vidio, nekoliko zgrada se srušilo. Danas oko 13.20 po lokalnom vremenu, u istom području treslo je kao i jutros. Mislim da je taj srušio i sve preostale zgrade. Ma katastrofa, ne znam što bih rekao - kazao je bosanskohercegovački reprezentativac.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Stručni stožer i igrači Kasimpaše u međuvremenu su se vratili u Istanbul.

- Hvala Bogu, mi smo se izvukli. Maloprije sam došao kući... A ovdje je sve OK, hvala Bogu. Nije bilo problema u Istanbulu, za razliku od juga Turske i Antiohije, gdje je baš bila katastrofa. Mislio sam da je gotovo, strahota. Potres me prvo zakucao za krevet, cijela soba se ljuljala. Samo sam čekao trenutak kad će se sve srušiti na mene. Ne znam kako se nije srušilo, sreća - zaključio je Hajradinović.

