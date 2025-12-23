Obavijesti

GABRIEL TAMAS

Bivši igrač Premier lige odlučio se na neočekivani pothvat. Dao otkaz pa se prijavio u Survivor

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Reality show snima se u Dominikanskoj Republici gdje će Tamas biti dio ekipe sastavljene od poznatih osoba. Tjedno će zarađivati čak 2.500 eura

Bivši rumunjski nogometaš Gabriel Tamas (42) koji je dio karijere proveo u engleskoj Premier ligi odlučio se na veliki zaokret u karijeri. Odlučio je napustiti direktorsku poziciju, spakirati kofere i otići u Dominikansku Republiku kako bi sudjelovao u reality showu "Survivor". Zbog toga je dao otkaz  na mjestu sportskog direktora rumunjskog drugoligaša Concordije iz Chiajne.

Tamas neće biti jedina poznata osoba u reality showu jer je dio tima "Faimoșilor" koji je sastavljen od poznatih osoba. Show s emitiranjem kreće 9. siječnja, a glavna nagrada je 100 tisuća eura. Bivši nogometaš dobiti će 2.500 eura tjedno za sudjelovanje. 

Tamas je tri godine bio igrač Premier lige gdje je od 2010. do 2013. nosio dres West Bromwich Albiona. Tijekom karijere igrao je i za Dinamo Bukurešt, Galatasaray, moskovski Spartak, Celtu, Auxerre, Cluj, Doncaster, Watford, Steauu, FCSB, Hapoel Haifu, Astru, Voluntari i Petrolul. 

Prije dvije godine objesio je kopačke o klin i završio profesionalnu karijeru u Concordiji gdje je do sada bio na funkciji sportskog direktora. Za rumunjsku reprezentaciju nastupio je 67 puta i zabio tri gola.

