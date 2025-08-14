Obavijesti

Sport

Komentari 0
POSLALI PONUDU

Bivši igrač Reala na radaru Ville

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši igrač Reala na radaru Ville
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Nakon sedam godina u Realu, Marco Asensio u ljeto 2023. je kao slobodan igrač prešao u PSG

Engleska Aston Villa ponudit će 20 milijuna eura odštete PSG-u za veznjaka Marca Asensia (29), koji je proljetni dio prošle sezone bio na posudbi u "Villansima". 

Britanski mediji tvrde da je španjolski reprezentativac već dogovorio trogodišnji ugovor s Aston Villom, te se sada čeka odgovor PSG-a na ponuđenu odštetu. Ugovor s francuskim klubom ističe mu u lipnju sljedeće godine. 

ISKRENO O POBJEDI Enrique nakon slavlja protiv Spursa u Superkupu: Pošteno? To ne postoji u nogometu...
Enrique nakon slavlja protiv Spursa u Superkupu: Pošteno? To ne postoji u nogometu...

Trener europskog prvaka iz 1982. Unai Emery veliki je fan Asensia, te smatra da španjolski veznjak donosi raznovrsnost u napad Ville. U proljetnom dijelu prošle sezone Asensio je u dresu Aston Ville upisao osam golova i jednu asistenciju.

Premier League - Aston Villa v Tottenham Hotspur
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Karijeru je započeo u Mallorci, a kao 19-godišnjak prešao je u Real Madrid. "Kraljevi" su ga prvo poslali na posudbu u Espanyol, a u ljeto 2016. vratio se Real, za koji je odigrao 286 utakmica, te je ubilježio 61 pogodak i 32 asistencije. Nakon sedam godina u Realu u ljeto 2023. je kao slobodan igrač prešao u PSG. No, u europskom prvaku imao je skromnu minutažu, pa je proljetni dio prošle sezone bio na posudbi u klubu s Villa Parka.

Za španjolsku reprezentaciju skupio je 38 nastupa, te je zabio dva gola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025