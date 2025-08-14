Enrique nakon slavlja protiv Spursa u Superkupu: Pošteno? To ne postoji u nogometu...

Samo šest treninga bilo je dovoljno Paris Saint-Germainu da svlada Tottenham u drami jedanaesteraca i osvoji Superkup Europe. Naime, Francuzi su imali izrazito kratke pripreme nakon što su dogurali do finala Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-a. Ondje nisu uspjeli otići do kraja i izgubili su od Chelsea 3-0. Parižani su, unatoč kratkoj pripremi, u završnici utakmice preokrenuli Spurse upravo u trenutku kada bi umor trebao najviše pritiskati noge.

U 84. minuti gubili su 0-2, a u samo nekoliko trenutaka izjednačili i odveli dvoboj do penala, gdje su pokazali više mirnoće i ponijeli trofej kući. PSG-ova igra nije briljirala, no momčad je pokazala karakter i izborila pobjedu. Trener Luis Enrique svjestan je što to znači.

- Mislim da je teško govoriti o ovoj utakmici jer smo trenirali 5-6 dana. Nevjerojatno je što su naši navijači tu bez obzira na rezultat, kako bi podržali momčad. Za nas je predivno osvojiti ovaj trofej i ponuditi ga navijačima - rekao je i dodao:

- Tottenham je odigrao vrlo dobru utakmicu, jači su od nas jer smo bili u vrlo teškoj situaciji. Imali smo snagu boriti se do samog kraja utakmice. Ne znam je li to pošteno, ali takav je nogomet… Sretni smo zbog naših navijača. Moramo se poboljšati. Očekujem puno više od svojih igrača, uvijek.