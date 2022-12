Bivši izazivač za titulu najavio povratak: Pobjeda je imperativ, a nadam se da ću ga nokautirati

Prošla su tri mjeseca od zadnjeg meča protiv Đanija Barbira (25, 5-0) u Areni za titulu u srednjoj kategoriji. Bio je bolji, nemamo to što previše filozofirati. Nisam imao fokus, a on je imao rješenje za sve moje napade. Te večeri je bio bolji i to je to. Znam samo da sam se sad vratio jači i željniji borbi više nego ikad, rekao je Andi Vrtačić (28, 2-1), pulski borac koji se nakon poraza na domaćem terenu u rujnu 23. prosinca vraća u kavez Fight Nation Championshipa u Sisku.

Mogla je to biti najljepša večer u Andijevu životu, ali za njega je završila katastrofalno. U trenucima kad je ostao sam sa svojim mislima u svlačionici nakon poraza, bijes je iskalio na trofeju koji je dobio nakon poraza.

POGLEDAJTE VIDEO: Andi Vrtačić

- Da, poludio sam u tom momentu i razvalio trofej. Tad mi se sve urušilo, bio sam lud jer sam znao da mi je to prilika života. Nije me toliko bolio poraz, nego to što sam u borbi karijere pao 'bez ispaljenog metka. Nisam odavno izgubio i preolako sam shvatio meč. Nisam ga podcijenio, znao sam da je odličan, ali nisam bio 'našpanan' i ništa nisam uspio pokazati - objasnio nam je.

Trebao se vratiti u 11. mjesecu, ali tad je ozlijedio međurebreni mišić. No, sad je u potpunosti spreman. Borac iz Trojan Free Fighters Teama baš poput njegovog trenera Zelga Galešića protivnike - ne bira. Tako je bilo i ovaj put jer ga s druge strane kaveza čeka ponajveći talent srednje kategorije u regiji, Matija Bosančić (22, 2-0) iz srpskog Unity Fight Teama iz Vrbasa.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Odličan je u svim segmentima i možda najveća MMA nada Srbije. Taktika? To neću otkrivati, sve ćete vidjeti 23. prosinca u Sisku. Njegovog kolegu Bukvića sam nokautirao još davno, ali od tada sam više napredovao. Protiv Matije ćemo vidjeti, nadam se isto pobjedi nokautom, a pobjeda je svakako imperativ - govori nam pulski vatrogasac pa nastavlja o treninzima:

- Treninzi sa Zelgom su na profesionalnoj razini, ali neki put ga ljudi znaju toliko naživcirati da bude smijanja do suza. Bagi (op. a. Daniel Bažant) zna Zelga toliko jako naživcirati da mu izgovori takve strahote kakve u životu nisam čuo - rekao je kroz smijeh.

Ovaj je put mogao trenirati bez problema jer je vatrogasnih intervencija bilo mnogo manje nego kroz ljeto, a kao i tad, ima veliku podršku obitelji.

- Kćer će mi u 1. mjesecu imati četiri godine, a otkad se rodila govorim da ću je u širokom luku pokušati otjerati dalje od ovog sporta. Znat će prije ili kasnije, ali još joj neću o tome govoriti. Ne bih bio sretan da krene mojim stopama jer znam što proživljavam, a ako ne daj Bože krene mojim putem, bio bih joj podrška kao za bilo što u životu. Što se tiče žene, ona najviše trpi, živim u dvorani i malo vremena provodim s njima, ali kažem joj da vjeruje u mene jer će joj se to jednog dana dvostruko vratiti - zaključio je.

Bilo kako bilo, zasigurno nas očekuje vatromet prije nove godine u režiji talentiranih srednjaša, sve nam to stiže već u petak, 23. prosinca, u SD Zeleni Brijeg u Sisku na FNC 9 priredbi. Ulaznice možete kupiti putem sustava Eventim te na svim ovlaštenim Petrol benzinskim postajama. Prvi dio priredbe moći ćete pogledati besplatno putem YouTube kanala 24sata, dok će se “main card” moći kupiti po cijeni od 39 kuna pretplatom na 24sataPLUS+ sadržaj i putem FNC.tv platforme.

