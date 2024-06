Bivši izbornik Kosova za 24sata: Svi misle da mogu igrati do 40. Hrvati, i ta sreća će jednom stati

To je albanska tradicija, krenu jako pa nestane benzina, ali interesantno je da su se oni i na kraju 'digli iz mrtvih', a kako je Hrvatska izgledala na kraju je jedan veliki psihološki problem. Treneri su nekad govorili 'nikad ne gledaj na semafor', samo se opterećuj sa igrom i razmišljaj kao da utakmica traje još 100 minuta da bi mogao izdržati. Čim se opterećuješ sa semaforom, a ne sa svojom igrom, nisi 100 posto siguran u sebe, započeo je nakon remija Hrvatske i Albanije (2-2) bivši izbornik Kosova Primož Gliha (56).

U samo dvije minute preokrenula je Hrvatska i povela 2-1, ali kako je vrijeme išlo prema kraju, Albanci su pritiskali i uspjeli izjednačiti golom Gjasule u petoj minuti nadoknade.

POGLEDAJTE EMISIJU: Primož Gliha u studiju 24sata

- I Hrvatska se 'vratila iz mrtvih', bilo je šansi, ali mučili su se. Kad je trebalo psihološki pasti, onda su se 'vatreni' uzdigli, a što se odvijalo nakon drugog gola. Psiha je čudo. Kad mladi igrač misli da će igrati bolje kad bude stari, da će biti lakše, ali ništa nije lakše. Mala greška, dekoncentracija, sam sebe pitaš 'je li moguće da ja u ovakvim godinama napravim takvu grešku'. Htjeli su da se što prije završi kad je bilo 2-1 i to je bila ta mala greška - rekao je bivši izbornik Kosova.

Prvi je gol Hrvatska dobila već u 11. minuti kad je Laci pobjegao hrvatskim stoperima i glavom zabio gol, a prošla je lopta pokraj ruke i noge Dominika Livakovića.

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kod napadača je vrlo bitno da se znaš 'sakriti'. Visok sam 173 cm, a morao sam se sakriti da zabijem golove. Napravio je to Carvajal protiv Hrvatske, a je li Livaković mogao to obraniti, vrlo nezgodna situacija jer je lopta padala između noge i ruke, a tu je refleks najsporiji. Da je u top formi bi to obranio, ali kad je takva situacija kakva je, ne možemo govoriti o tome da je on tu nešto mogao - jasan je Gliha.

'Kod Brozovića je ritam lige u kojoj igra veliki problem'

Istaknuo je da nikad nije dobro kad u prvih pet minuta zabiti gol zbog psihe igrača jer u podsvijesti tu dolazi pitanje kalkulacija, a to donosi probleme. A tu je bitna reakcija izbornika. Kao što je bitna i kod lošijeg izdanja određenog igrača, a u zadnje dvije utakmice Marcelo Brozović (31) nije bio na razini kakvoj ga pamtimo.

- Pitanje je sad kod Broza hoće li on taj izlazak iz igre normalno prihvatiti ili će reagirati poput Tadića u srpskoj reprezentaciji. Svi misle da mogu igrati do četrdesete, ima vrućih glava, ali prirodno je da izbornik i igrač prođu kroz takve situacije jer su oni dosad na nekom prijateljskom nivou - objasnio je pa se dotaknuo Brozovićeve igre:

- On igra u ligi koja se igra u nižem ritmu, a mozak će se uvijek prilagoditi na situaciju - ako je ležerno bit će ležeran. Najveći problem je taj ritam, jedan korak ako zakasniš, cijela momčad ispašta jer se protivnička igra razvija i svi oko tebe moraju raditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska - Albanija 2-2

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Albanija 2-2 | Video: 24sata/pixsell

Ovaj su put Dalićeve zamjene napravile prevagu na terenu. Ušli su Pašalić i Sučić na poluvremenu i Budimir 20 minuta prije kraja, a upravo su oni bili najopasniji na terenu.

- Bilo je sve 10 do trenutka kad su igrači počeli kalkulirati i tu je krenuo pad. Kad lopta ide u aut pa igrač legne, pa njihov igrač leži jer si ga udario po nogama, nije bilo tih situacija. Nedostajalo je tih prekida, ležanja na travi, jeste vidjeli kako je to napravio Mbappé, bilo to šarmantno ili ne, to je natjecanje u kojem se moraš postaviti u poziciju da 'prevariš' protivnika.

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gliha ističe da će Hrvatska imati problema s Italijom, ali i da su 'vatreni' na prijašnjim natjecanjima imali dosta sreće.

- Na istom su kao prije Albanije. Tražilo se tri boda, nisu uspjeli, sad opet sve ispočetka. Tražiš tri boda, imao si više mogućnosti protiv Albanije nego protiv Talijana - rekao je pa zaključio o Hrvatskoj na zadnjim izdanjima Hrvatske na velikim natjecanjima:

- Hrvatska je dobro prolazila non-stop, samo jednom su ispali nakon penala. Ali i ta sreća jednom mora stati, to je tako, to treba shvatiti. Smjena generacija su problem, Španjolci, Talijani... To je u svakoj reprezentaciji problem, kod zemalja sa stotinu milijuna građana - zaključio je.