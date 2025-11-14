Obavijesti

VODIO I SRBIJU

Bivši izbornik Španjolske: Lamine Yamal neće dugo trajati

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Imao sam odličnu momčad, ali problem je bio što je bila - srpska! Srbi su dobri protiv jakih, a preziru slabije, rekao je prvi izbornik samostalne Srbije

Lamine Yamal (18) jedna je od najvećih zvijezda svjetskog nogometa. Osim što je vrlo mlad, izuzetan je nogometaš i već u ranoj dobi igra na visokoj razini. Međutim, nisu svi oduševljeni krilnim igračem Barcelone.

Bivši izbornik španjolske reprezentacije Javier Clemente smatra da Yamal neće dugo trajati na visokom nivou. 

- Kao igrač je jako dobar, ali problem je što ako se ne ponaša kako treba u privatnom životu, neće dugo trajati. To je jasno - rekao je u emisiji na Cadena SER radiju. 

LaLiga - Celta Vigo v FC Barcelona
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Yamal je već postao polarizirajuća ličnost, a njegovi potezi (proslava 18. rođendana, javno prozivanje Real Madrida, veza s Nicki Nicole, objave na društvenim mrežama) mnogima se nisu svidjeli. 

- Radi briljantne stvari, ali protivnici već znaju kako igra, znaju kako ga pratiti. Znaju da je jedan od onih igrača kojima ne smijete dopustiti da igraju jer ima toliko kvalitete da može toliko toga. Imat će vrlo posebno označavanje i nadzor - rekao je Clemente i zaključio:

- Neće biti tako blještavo kao što smo do sada vidjeli. 

LaLiga - Celta Vigo v FC Barcelona
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Zanimljivo, osim što je vodio Španjolsku i Athletic Bilbao, Clemente je bio i prvi izbornik samostalne Srbije u razdoblju od srpnja 2006. do prosinca 2007. O tom je razdoblju također imao što za reći. 

- Imao sam odličnu momčad, ali problem je bio što je bila - srpska! Srbi su dobri protiv jakih, a preziru slabije. U kvalifikacijama smo prvo igrali protiv Portugala i Poljske. Nitko od njih nas nije pobijedio - rekao je i dodao:

- Ispustili smo bodove protiv Kazahstana! Ali Srbi su govorili: "Kako možemo igrati protiv ovih, jako su loši". Odigrali smo vrlo dobro, nismo izgubili od jakih, pobijedili smo Finsku i izgubili od Belgije, 3:2. Zbog meča s Kazahstanom smo eliminirani. To su Srbi. 

