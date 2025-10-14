RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona počinje 25. listopada u Soldenu, a završava 25. ožujka u Norveškoj. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
Sölden, Austrija (25.-26. listopada)
- veleslalom (žene, subota, 25. listopada)
- veleslalom (muškarci, nedjelja, 26. listopada)
Levi, Finska (15.-16. studenog)
- slalom (žene, subota, 15. studenog)
- slalom (muškarci, nedjelja, 16. studenog)
Gurgl, Austrija (22.-23. studenog)
- slalom (muškarci, subota, 22. studenog)
- slalom (žene, nedjelja, 23. studenog)
Copper Mountain, SAD (27.-30. studenog)
- super-G (muškarci, četvrtak 27. studenog), ne očekuje se nastup hrvatskih skijaša
- veleslalom (muškarci, petak, 28. studenog)
- veleslalom (žene, subota, 29. studenog)
- slalom (žene, nedjelja, 30. studenog)
Beaver Creek, SAD (4.-7. prosinca)
- spust (muškarci, četvrtak, 4. prosinca)
- spust (muškarci, petak, 5. prosinca)
- super-G (muškarci, subota, 6. prosinca)
- veleslalom (muškarci, 7, prosinca)
Tremblant, Kanada (6.-7. prosinca)
- veleslalom (žene, subota, 6. prosinca)
- veleslalom (žene, nedjelja, 7. prosinca)
Val D'Isere, Francuska (13.-14. prosinca)
- veleslalom (muškarci, subota, 13. prosinca)
- slalom (muškarci, nedjelja, 14. prosinca)
Courchevel, Francuska (16. prosinca)
- slalom (žene, utorak, 16. prosinca)
Alta Badia, Italija (21.-22. prosinca)
- veleslalom (muškarci, nedjelja, 21. prosinca)
- slalom (muškarci, ponedjeljak, 22. prosinca)
Semmering, Austrija (27.-28. prosinca)
- veleslalom (žene, subota, 27. prosinca)
- slalom (žene, nedjelja, 28. prosinca)
Kranjska Gora, Slovenija (3.-4. siječnja)
- veleslalom (žene, subota, 3. siječnja)
- slalom (žene, nedjelja, 4. siječnja)
Madonna di Campiglio, Italija (7. siječnja)
- slalom (muškarci, srijeda, 7. siječnja
Adelboden, Švicarska (10.-11. siječnja)
- veleslalom (muškarci, subota, 10. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 11. siječnja)
Flachau, Austrija (13. siječnja)
- slalom (žene, utorak, 13. siječnja)
Wengen, Švicarska (16.-18. siječnja)
- super-G (muškarci, petak, 16. siječnja)
- spust (muškarci, subota, 17. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 18. siječnja)
Kronplatz, Italija (20. siječnja)
- veleslalom (žene, utorak, 20. siječnja)
Kitzbühel, Austrija (23.-25. siječnja)
- super-G (muškarci, petak, 23. siječnja)
- spust (muškarci, subota, 24. siječnja)
- slalom (muškarci, nedjelja, 25. siječnja)
Špindleruv Mlyn, Češka (24.-25. siječnja)
- veleslalom (žene, subota, 24. siječnja)
- slalom (žene, nedjelja, 25. siječnja)
Schladming, Austrija (27.-28. siječnja)
- veleslalom (muškarci, utorak, 27. siječnja)
- Slalom (muškarci, srijeda, 28. siječnja)
Olimpijske igre, Cortina d'Ampezzo/Bormio, Italija (4.-16. veljače)
- veleslalom (muškarci, subota, 14. veljače) - 1. vožnja u 10 sati, 2. vožnja u 13.30
- veleslalom (žene, nedjelja, 15. veljače) - 10 sati / 13.30
- slalom (muškarci, ponedjeljak, 16. veljače) - 10 sati / 13.30
- slalom (žene, srijeda, 18. veljače) - 10 sati / 13.30
Kranjska Gora, Slovenija (7.-8. ožujka)
- veleslalom (muškarci, subota, 7. ožujka)
- slalom (muškarci, nedjelja, 8. ožujka)
Are, Švedska (14.-15. ožujka)
- veleslalom (žene, subota, 14. ožujka)
- slalom (žene, nedjelja, 15. ožujka)
Finale Svjetskog kupa, Lillehammer, Norveška (21.-25. ožujka)
- veleslalom (muškarci, utorak, 24. ožujka)
- slalom (žene, utorak, 24. ožujka)
- veleslalom (žene, srijeda, 25. ožujka)
- slalom (muškarci, srijeda, 25. ožujka)
