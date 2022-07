Bivši izbornik Srbije ima novi posao: Preuzeo je Bugarsku

Mladen Krstajić, 48-godišnji srpski nogometni stručnjak, ovog je četvrtka službeno predstavljen kao novi izbornik Bugarske, a s tamošnjim nogometnim savezom je potpisao dvogodišnji ugovor.

- Krstajić je mladi i ambiciozan trener, ali usporedno s tim već ima i solidno iskustvo. Siguran sam da će svojim radom i autoritetom pomoći našoj reprezentaciji u budućnosti - rekao je ovim povodom Borislav Mihajlov, predsjednik Bugarskog nogometnog saveza.

Tijekom igračke karijere Krstajić je četiri godine igrao u Partizanu, a potom je ostvario vrlo dobru internacionalnu karijeru u Bundesligi. Od 2000. do 2004. godine je igrao za Werder, a potom do 2009. u Schalkeu. Igračku karijeru završio je u Partizanu 2011. godine. Krstajić je bio izbornik Srbije od 2017. do 2019. godine, a potom je vodio Bačku Topolu te Maccabi iz Tel Aviva.

Bugarska se već duže vrijeme nije plasirala na neko veliko natjecanje, a trenutačno se natječe u Ligi C Lige nacija gdje su joj suparnici Sjeverna Makedonija, Gibraltar i Gruzija, koja je trenutačno vodeća u toj skupini.

