Bivši kapetan Hajduka predvodi drugoligaša: 'Igram s Balićem i nadam se happy endu Hajduka'

Bivši kapetan Hajduka predvodi drugoligaša: 'Igram s Balićem i nadam se happy endu Hajduka'
Dinamo je uložio ogroman novac, a nakon prve četvrtine prvenstva imaju isti broj bodova kao i Hajduk. Imaju igrački kadar za dvije momčadi, rekao je bivši kapetan Hajduka

Nekadašnji igrač i kapetan Hajduka Zoran Nižić (36) vraća se nogometu. Nakon što je ozlijedio križne ligamente u veljači na utakmici Šibenika i Lokomotive, Nižić je u ožujku odradio operaciju, nakon toga i zahtjevnu rehabilitaciju kod kondicijskog stručnjaka Ive Katušića i sada se vraća nogometu u dresu drugoligaša Dugopolja

