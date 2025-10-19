Dinamo je uložio ogroman novac, a nakon prve četvrtine prvenstva imaju isti broj bodova kao i Hajduk. Imaju igrački kadar za dvije momčadi, rekao je bivši kapetan Hajduka
INTERVJU ZA 24SATA PLUS+
Bivši kapetan Hajduka predvodi drugoligaša: 'Igram s Balićem i nadam se happy endu Hajduka'
Čitanje članka: 5 min
Nekadašnji igrač i kapetan Hajduka Zoran Nižić (36) vraća se nogometu. Nakon što je ozlijedio križne ligamente u veljači na utakmici Šibenika i Lokomotive, Nižić je u ožujku odradio operaciju, nakon toga i zahtjevnu rehabilitaciju kod kondicijskog stručnjaka Ive Katušića i sada se vraća nogometu u dresu drugoligaša Dugopolja.
