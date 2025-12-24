Bivši kapetan Hajduka: Takav rastanak s klubom me uvrijedio

Lovre Kalinić (35) odigrao je 213 utakmica za Hajduk. Prvi put je iz Splita otišao 2017. godine u Gent nakon čega je potpisao za Aston Villu. Tamo je branio u samo osam utakmica, išao je na posudbu u Toulouse te se ni tamo nije proslavio. Napokon, bilo je vrijeme da se vrati kući u Hajduk. Ipak, u posljednjem periodu karijere u Hajduku nije bio u prvom planu, ali se ipak nadao da će ostati u klubu.

- To je bila jedna od ideja u mom povratku nakon ozljede. Plan je bio da budem uz Silića, ali nije se plan realizirao. U redu, ne zamjeram nikome ništa. Jednostavno se nije dogodilo - rekao je bivši golman reprezentacije u intervjuu za Germanijak, ali je ipak rekao da ga je to uvrijedilo:

- Nisam osjetio sa klupske strane želju za nastavkom suradnje. I onda smo se razišli. Mislim da je korektno, premda sigurno da ostaje žal da se nakon svih tih godina doslovno ispraćaš na takav način. Kao jedan od mnogih. Malo me onako s ljudske strane zasmetalo, uvrijedi, ali pomirio sam se s tim, Takav je život. Imam preko 200 službenih utakmica. Ali, u redu, prošlo je kako je prošlo.

Kalinić nakon odlaska iz Hajduka u lipnju nije našao novi klub, ali je rekao kako interesa ima.

- Bilo je opcija, ali se na kraju nije ostvarilo. Što se tiče HNL-a, slobodno mogu reći, Lokomotiva me kontaktirala odmah početkom lipnja. To je bilo korektno s njihove strane. Bile su i neke opcije iz inozemstva. Lokomotiva? Predsjedniku Šikiću otvoreno sam rekao sam da je početak lipnja prerano za odluke, jer me inozemstvo u tom trenutku zanimalo. Nažalost, nije se u inozemstvu uspjelo sve odigrati kako je bilo planirano. Bogu hvala, živ sam i zdrav - rekao je Kalinić koji je dodao da još uvijek nije za mirovinu jer previše voli nogomet da ga napusti.