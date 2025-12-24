FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
Rijetko koji nogometaš prošao je toliko trauma kao Dele Alli, a u sjeni njegovih osobnih bitaka i napora da oživi karijeru, stoji tiha, ali snažna podrška – njegova djevojka, model i influencerica Cindy Kimberly.
Njena uloga u njegovom oporavku od teškog djetinjstva i ponovnom fokusiranju na nogomet postaje sve očitija, pružajući primjer kako stabilnost i ljubav mogu biti ključni faktori u prevladavanju najtežih životnih izazova.
Allijev uspon u svijetu nogometa bio je meteorski. Kao mladi, talentirani veznjak, oduševljavao je navijače Tottenhama i engleske reprezentacije, dosegnuvši vrhunac igranjem u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine. No, iza blještavila reflektora krila se mračna priča.
U potresnom intervjuu s Garyjem Nevilleom za The Overlap, Alli je hrabro progovorio o traumama iz djetinjstva: seksualnom zlostavljanju u dobi od šest godina od strane majčinog prijatelja, majčinom alkoholizmu, pušenju s navršenih sedam i prodaji droge s osam godina.
Usred tih turbulentnih vremena, u lipnju 2022. godine, Dele Alli javno je obznanio vezu s Cindy Kimberly.
Kimberly je izgradila uspješnu karijeru kao model, krasivši naslovnice časopisa
Njen put do slave također je bio neuobičajen – svjetsku pažnju privukla je 2015. godine kada je Justin Bieber objavio njenu fotografiju na Instagramu s pitanjem "OMG tko je ovo!!".
Od samog početka njihove veze, a posebno nakon Allijevog javnog istupa o proživljenim traumama, Cindy Kimberly pokazala se kao nepokolebljiva podrška.
Kada je intervju s Nevilleom objavljen, Kimberly je na društvenim mrežama kratko, ali snažno poručila: "Ponosna sam na tebe." Ta jednostavna izjava odjeknula je snažno, simbolizirajući njenu privatnu i javnu potporu.
Pratila ga je u Italiju kada je potpisao za Como, klub koji vodi Cesc Fabregas, u pokušaju da oživi karijeru, ali odigrao je tek jednu utakmicu i raskinuo ugovor nakon pola godine.
Par je također viđen na zajedničkim putovanjima, poput romantičnog izleta gondolom u Veneciji i opuštanja na jezeru Como.
Ovi trenuci, zabilježeni i podijeljeni s javnošću, ne samo da prikazuju njihovu bliskost, već sugeriraju i stvaranje stabilnog i pozitivnog okruženja koje je Dele Alliju prijeko potrebno.
Jedan izvor navodi kako Cindy "pomaže stvoriti pozitivno okruženje" za nogometaša, što je ključno za nekoga tko se bori s posljedicama dubokih trauma.
Njihova veza je dodatno učvršćena i simboličnim činom – par je napravio odgovarajuće tetovaže crvenog prstena.
