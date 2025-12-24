Obavijesti

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
Rijetko koji nogometaš prošao je toliko trauma kao Dele Alli, a u sjeni njegovih osobnih bitaka i napora da oživi karijeru, stoji tiha, ali snažna podrška – njegova djevojka, model i influencerica Cindy Kimberly. | Foto: Instagram
