Bivši menadžer Cro Copa: Mafija u Japanu označila me za smrt, prislonili su mi pištolj na čelo...

Prije nego što je UFC zavladao svjetskim MMA-om, postojala je organizacija PRIDE. Japanska organizacija imala je u svom sastavu najbolje svjetske borce, a dugo su nagađali da iza nje stoji mafijaška organizacija Yakuza.

Dokumentarna serija "Dark Side of the Cage" na VICE TV-u istražuje propast legendarne borilačke organizacije, a jedna od ključnih priča vezana je uz menadžera Miru Mijatovića. On je pomogao Mirku "Cro Copu" Filipoviću da iz K-1 prijeđe u PRIDE i isprva nije vjerovao da japanska mafija utječe na organizaciju. No, ubrzo se uvjerio u suprotno.

- Nisam vidio razlog da Mirka ne dovedem u organizaciju koja se činila perspektivnom. Gangstera ima svugdje u svijetu, a u tom trenutku to nije utjecalo na poslovanje - izjavio je.

Godine 2003., nakon što je Mirko odradio četiri borbe za PRIDE i stekao status slobodnog borca, Mijatović mu je dogovorio nastup na Inoki Bom-Ba-Ye, konkurentskom borilačkom eventu za doček Nove godine. Čelnici PRIDE-a pokušali su to spriječiti i prisilili Mirka da se povuče, ali Mijatović je u posljednji trenutak osigurao zamjenu, Fedora Emelianenka, koji je preuzeo ulogu glavne zvijezde eventa.

- Tog trenutka obilježili su me za smrt - prisjetio se Mijatović.

Unatoč prijetnjama, Mijatović je osobno izašao na pozornicu i potvrdio da će se Fedor boriti. Tri dana kasnije, dok je boravio u hotelu, pripadnici Yakuze odveli su ga na vrh zgrade, gdje su ga dočekali Nobuyuki Sakakibara i nekoliko mafijaša.

- Odveli su me na posljednji kat, gdje se nalazio bar. Kad sam shvatio što se događa, pomislio sam: ‘Ovo je jako loše’ - rekao je i dodao:

- Yakuza je počela urlati na mene zbog Fedora, a ja sam im odgovorio: ‘Da niste natjerali Mirka Cro Copa da se povuče, sada ne bismo ovdje sjedili.

Njegove riječi dodatno su razbjesnile mafijaše, pa mu je Sakakibara gurnuo ugovor na japanskom jeziku i zahtijevao da ga potpiše. Kada je odbio, jedan od tjelohranitelja prislonio mu je pištolj na glavu.

- Tada sam shvatio koliko je situacija postala ozbiljna - rekao je Mijatović.

Shvativši ozbiljnost prijetnje, pristao je potpisati englesku verziju ugovora, čime su mu oduzeli sva prava bez ikakve naknade. Istog trenutka pobjegao je iz Japana sa svojom obitelji i skrivao se na različitim lokacijama u Australiji kako bi izbjegao daljnje napade.