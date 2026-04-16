FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodríguez nedavno su se s petero djece uselili u novu, impresivnu vilu smještenu u Al Muhammadiyahu, jednoj od najekskluzivnijih i najprestižnijih četvrti Rijada. Ovo rezidencijalno područje poznato je po miru, sigurnosti i naglašenom zapadnjačkom stilu života, što ga čini idealnim okruženjem za obitelj.
Georgina je na svom Instagram profilu podijelila uvid u unutrašnjost vile, otkrivajući grandiozan i elegantno uređen prostor. Video prikazuje ogroman dnevni boravak koji je podijeljen u tri cjeline: dva prostora za opuštanje s udobnim sofama i televizorima te prostranu blagovaonicu s elegantnim stolom za deset osoba.
Prostorom dominiraju podovi od bijelog kamena modernog dizajna i zlatna LED rasvjeta koja stvara osjećaj topline i luksuza. Kroz goleme prozore pruža se pogled na besprijekorno uređen vrt u čijem se središtu nalazi veliki vanjski bazen. Iako je ova vila navodno manja od prethodne u kojoj su živjeli, izvori navode da je znatno udobnija i bolje prilagođena potrebama obitelji.
Osim estetske privlačnosti, Ronaldova vila opremljena je sadržajima koji jamče ultimativni komfor i rekreaciju. Jedan od najimpresivnijih elemenata je postojanje dva bazena – osim vanjskog, tu je i unutarnji bazen koji omogućuje opuštanje u potpunoj privatnosti. Djeca se mogu u miru igrati i uživati u bezbrižnom životu.
Iako svi detalji nisu javno poznati, izvještaji govore o "palači" s elementima arapske arhitekture i raskošnim interijerima koji odražavaju bliskoistočni glamur. Vrijednost imanja procjenjuje se na oko 14 milijuna eura, a uključuje šest spavaćih soba, spa i teretanu, garažu za njegovu pozamašnu kolekciju automobila...
Također se navodi da Ronaldo planira izgradnju još jedne, potpuno prilagođene vile u Rijadu, s investicijom koja premašuje 11 milijuna eura. Ta buduća rezidencija navodno će sadržavati privatne nogometne terene, unutarnje akvarije i još raskošnije spa sadržaje, potvrđujući njegovu dugoročnu predanost životu u Saudijskoj Arabiji.
