Bivši mladi reprezentativac je otišao u vodeći klub Bugarske.

Nekadašnji polaznik nogometne škole Hajduka i Solina Stipe Vulikić (25) nastavlja karijeru u bugarskom Levskom iz Sofije. U državu na Crnom moru dolazi iz Sampdorije, trenutačnog talijanskog drugoligaša. Levski je za hrvatskog stopera klubu iz Genove platio 150.000 eura. Ugovor je branič potpisao do 2028. godine i nosit će dres s brojem šest.

U karijeri je Vulikić igrao još za Modenu, Perugiu i Hrvatski Dragovoljac. Za Dragovoljac je odigrao 30 utakmica u sezoni 2021./22. u HNL-u. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je četiri utakmice i zabio gol.

Levski je u Bugarskoj trenutačno prva ekipa lige s 50 bodova u 21 odigranom susretu. Prvi pratitelj je Ludogorec koji ima sedam bodova manje. Ondje će stoperski par činiti s Bugarinom Kristianom Dimitrovim koji je u Hajduku igrao od 2019. do 2021. godine. Vulikić je ovim transferom postao peti Hrvat u Levskom nakon Ante Blaževića, Gorana Blaževića, Zvonimira Mikulića i Mateja Markovića koji je iz Bugarske otišao 2025. godine.