Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Naime, poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela tešku nesreću, a fotografije pada mogu biti uznemirujuće.
Poljakinja je pala na led u četvrtfinalnoj utrci iza Amerikanke Kristen Santos-Griswold.
Amerikanka je u pokretu klizaljkom prerezala lice poljske klizačice, koja je odmah počela krvariti.
Sellier je završila u zaštitni zid na rubu staze.
Doktori su odmah uskočili u pomoć i pomogli 25-godišnjakinji.
Zbog velike količine krvi kasnije su doktori prekrili Poljakinju velikom plahtom.
