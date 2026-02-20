Obavijesti

JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Naime, poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela tešku nesreću, a fotografije pada mogu biti uznemirujuće
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
