Bivši napadač Hajduka kleknuo i zaprosio djevojku: Rekla je da

Marin Ljubičić je zaručio djevoju Anđelu uz prekrasne ruže u obliku srca. On trenutačno igra za Union iz Berlina nakon što je odigrao dvije dobre sezone u LASK-u

Mladi hrvatski nogometni napadač i bivši igrač Hajduka, Marin Ljubičić, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu prekrasnu  vijest iz privatnog života. Nogometaš, koji trenutno igra za njemački Union Berlin, zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Anđelu. 

Na seriji objavljenih fotografija, Ljubičić je zabilježio trenutak prosidbe. U ambijentu na krovu s pogledom na grad, kleknuo je pred svoju partnericu ispred velikog aranžmana u obliku srca sačinjenog od crvenih ruža. Uz opis "Paaaa… Rekla je DA!!!" potvrdio je zaruke. Fotografije prikazuju reakciju njegove sada već zaručnice, zaručnički prsten te zajedničke trenutke para nakon prosidbe.

Ova vijest dolazi u godini koja je za Ljubičića, uspješna i na profesionalnom planu. Nakon nastupa u austrijskom LASK-u, početkom ove godine ostvario je transfer u njemačku Bundesligu, potpisavši za Union Berlin.

