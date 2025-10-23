Obavijesti

U 42. GODINI

Bivši nogometaš Hajduka i Osijeka Josip Lukačević pretrpio moždani udar, bori se za život

Bivši nogometaš Hajduka i Osijeka Josip Lukačević pretrpio moždani udar, bori se za život
Nogometni svijet u šoku! Josip Lukačević (41) bori se za život nakon moždanog udara. UFC Croatia Salzburg objavio preuranjenu vijest o smrti

Tužna vijest potresla je domaću i austrijsku nogometnu scenu. Bivši nogometaš i trener Josip Lukačević (41) bori se za život. Iako je njegov UFC Croatia Salzburg, objavio kako je preminuo, doznajemo kako je Lukačević i dalje živ, ali u teškom stanju. Prema prvim informacijama, pretrpio je moždani udar i kritično je.

Rođen je 3. studenog 1983. u Brčkom, a karijera mu je započela u Orašju. Za Hajduk je odigrao četiri prijateljske utakmice, a najveći trag ostavio u Cibaliji i Osijeku, odigravši 78 utakmica u HNL-u. U jednoj od najvažnijih utakmica karijere, finalu Kupa 2012. na Maksimiru protiv Dinama, penal mu je obranio Ivan Kelava. Bio je i u BiH, Rusiji, a karijeru je završio tamo gdje ju je i počeo, u Orašju. Ima i jedan nastup za bosanskohercegovačku reprezentaciju.

Nakon profesionalne karijere, preselio se u Austriju gdje je nastavio igrati i postao trener u UFC Croatia Salzburg, s kojim je osvojio i prvi naslov u povijesti kluba. "Svojim znanjem, karakterom i osjećajem oblikovao je našu momčad u ono što je danas: uigran tim koji se može nositi sa svakim protivnikom", napisali su iz kluba, ističući kako je prošle zime preuzeo trenersku poziciju i odmah osvojio prvi naslov u povijesti kluba.

Vinkovci: 1. HNL, 9. kolo, Cibalia Vinkovci - Hajduk Split
