Bivši nogometaš priznao da je gay: Ovo je i za mene sve novo

Thomas Beattie je tek četvrti nogometaš koji je igrao u Engleskoj i priznao da je gay. Posljednji koji je to napravio prije njega bio je Justin Fashanu davne 1990. godine

<p>Nikada nisam imao namjeru reći da sam gay dok sam igrao. Doslovno sam se osjećao kao da moram žrtvovati jedno od to dvoje: to tko sam ili sport koji volim, rekao je bivši igrač Hull Cityja, <strong>Thomas Beattie (33)</strong> za stranicu Advocate.com.</p><p>Thomas je otkrio da je gay nakon što je završio igračku karijeru. U njoj je nakon Hulla s 19 godina otišao u SAD, a potom i Singapur. Danas se upravo u Singapuru bavi uredskim poslovima. </p><p>Osim što je svoju seksualnu orijentaciju krio u svlačionicama, krio ju je i od obitelji i prijatelja sve do prije tri mjeseca. </p><p>- Sve je ovo još uvijek novi proces za mene, da budem iskren. Rekao sam to prijateljima i porodici prije tri mjeseca. Želim podijeliti svoju priču u nadi da će na kraju biti veća podrška ljudima koji su u sličnoj situaciji, kaže Beattie.</p><p>Inače, on je tek četvrti nogometaš koji je igrao u Engleskoj i priznao da je gay. Posljednji koji je to napravio prije njega bio je Justin Fashanu 1990. godine.</p>