JEDAN OD RIJETKIH

Bivši olimpijac iznenadio sve i osvojio paraolimpijsko zlato!

Piše HINA,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Lisi Niesner

Bivši olimpijac Emanuel Perathoner osvojio je paraolimpijsko zlato u snowboardu. Pretrpio je tešku ozljedu koljena i bio blizu odustajanja od sporta, ali odlučio je cijeli život zaokrenuti i posvetiti se novim pobjedama

Admiral

Bivši talijanski olimpijac Emanuel Perathoner (39) osvojio je zlatnu medalju u snowboardu na Paraolimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo nakon što je Italiju predstavljao i na zimskim Olimpijskim igrama u Sočiju Pyeongchangu. Perathoner je tako postao jedan od rijetkih sportaša koji su nastupali i na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Opening Ceremony, San Siro Stadium, Milan, Italy - 06 Feb 2026 Opening Ceremony Opening Ceremony
106
Foto: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talijanski border je nastupio na zimskim OI u Sočiju 2014. i Pyeongchangu 2018. godine. Godinu dana kasnije osvojio je i broncu na Svjetskom prvenstvu u Utahu. Međutim, 2021. je zadobio tešku ozljedu na treninga nakon čega je njegov san o trećim Olimpijskim igrama raspršen.

Zadobio je više prijeloma lijeve noge, nakon čega je podvrgnut potpunoj zamjeni koljena. Neko vrijeme njegov jedini cilj bio je ponovno naučiti hodati. Čak 18 mjeseci je hodao na štakama. Mislio je kako se nikada neće vratiti na stazu, no koncem 2022. je otkrio parasport.

- Znao sam nešto o paraolimpijskom svijetu, ali dok ne uđete u njega, ne shvaćate koliko je kompetitivno; koliko sam bio neuk, kazao je za Gazzettu dello Sport.

Para Snowboard - Men's Snowboard Cross SB-LL2
Foto: Lisi Niesner

Ubrzo je postao zvijezda parasporta osvojivši tri naslova svjetskog prvaka i čak 31 pobjedu u svim kategorijama Svjetskog kupa.

- Morate pokušati biti pozitivan, pronaći drugačije stvari, ne zadržavati se na lošim stvarima koje bi se mogle dogoditi, izjavio je u jednom intervjuu.

Sada je dočekao i paraolimpijsko zlato u kategoriji snowboard cross SB-LL2.

- Osvojiti ovu medalju je ludo, bio je to moj najemotivniji trenutak karijere. Sretan sam što sam osvojio zlato za svoju domovinu i to toliko blizu mog rodnog grada, kazao je 38-godišnji Talijan iz obližnjeg Bolzana.

Para Snowboard - Men's Snowboard Cross SB-LL2 Victory Ceremony
Foto: Lisi Niesner

- Koja je razlika između toga da si sportaš bez invaliditeta i sportaš s invaliditetom? Općenito u sportu nema razlika, sportaši su ti koji se moraju prilagoditi ovisno o svom invaliditetu. Ali to je i dalje snowboarding, kazao je za talijanske medije.

Među sportašima koji su tijekom karijere ostvarili nastup na olimpijskim i paraolimpijskim igrama je i jedna Hrvatica.

Stolnotenisačica Sandra Paović je nastupila na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu, gdje je ispala u 2. kolu. Bila je višestruka prvakinja Hrvatske, a igrala je za klubove iz Švicarske, Njemačke i Francuske. Sandra je 2000. na EP-u u Bremenu osvojila broncu u mješovitom paru s Rokom Tošićem, a ima i ekipno srebro s EP-a 2005. u Aarhusu.

Zagreb: Dodjela nagrade Timeless Beauty
Zagreb: Dodjela nagrade Timeless Beauty | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Godinu dana nakon nastupa u Pekingu stradala je u prometnoj nesreći. Vratila se u sportsku arenu predstavljajući Hrvatsku na Paraolimpijskim igrama 2016. u para stolnom tenisu i osvojivši zlato u pojedinačnoj konkurenciji.

