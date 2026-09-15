Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...

Carlo Pellegatti, poznati talijanski novinar, stao je u obranu Luke Modrića (41) nakon remija Milana i Lazija (2-2). Hrvatski kapetan na gostovanju u Rimu odradio je samo prvih 45 minuta, nakon čega je zamijenjen, a dio kritika nakon utakmice bio je usmjeren upravo prema njemu.

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Pellegatti smatra da odgovornost ne treba tražiti u Modriću, već u funkcioniranju cijele momčadi. Posebno je istaknuo problem nedostatka kretanja igrača te poručio da hrvatskog veznjaka ne treba izdvajati kao glavnog krivca.

- To su igrači. Ne želim da se igrača poput Modrića sada javno razapinje.

Talijanski novinar smatra da bi Modrić u nastavku sezone mogao pokazati više kada momčad bude bolje organizirana i kada se uspostave jasni automatizmi u igri.

- Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. Želim ga vidjeti od prve minute s momčadi koja se kreće. Kada vidi automatizme momčadi i kada se cijela momčad bude kretala, tada može uvesti Modrića i izbjeći da on ispadne krivac.

Foto: Daniele Mascolo

Osvrnuo se i na odluku da Modrić utakmicu protiv Lazija završi već na poluvremenu, pri čemu je naglasio da hrvatski reprezentativac prema njegovu mišljenju nije bio najveći problem na terenu.

- Modrić je izvađen na kraju prvog poluvremena kao da je jedan od glavnih krivaca. A glavni su krivci oni koji se ne kreću.

Pellegatti je pritom odgovornost prebacio i na trenera Rubena Amorima, koji će prema njegovu mišljenju morati pronaći igrače sposobne odgovoriti zahtjevima njegove igre.

- Zašto se ne kreću? Je li to Amorimova krivnja? Ne znam. Stvarno ne znam. Međutim, Amorim je sada napravio selekciju. Ako nije shvatio tko su igrači koji se kreću, koji imaju kvalitetu i slično, onda je to njegov problem i to nije dobro. Mora shvatiti tko su ti igrači i popraviti situaciju. Sve je sada u Amorimovim rukama.

Na kraju se dotaknuo i potencijalnih promjena u momčadi, odnosno prijelaznog roka, za koji trenutačno ne vidi konkretna rješenja.

- Danas ovdje ne govorimo o prijelaznom roku jer na tržištu nema ničega.