Obavijesti

Sport

Komentari 6
VEZNJAK MILANA

Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Talijan stao u obranu Modrića: Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. On nije kriv...
Foto: Daniele Mascolo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Modrić je pod kritikama nakon remija s Lazijom, ali talijanski novinar Pellegatti ga brani i krivnju prebacuje na momčad i Amorima; bez kretanja nema ni igre

Admiral

Carlo Pellegatti, poznati talijanski novinar, stao je u obranu Luke Modrića (41) nakon remija Milana i Lazija (2-2). Hrvatski kapetan na gostovanju u Rimu odradio je samo prvih 45 minuta, nakon čega je zamijenjen, a dio kritika nakon utakmice bio je usmjeren upravo prema njemu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

40
Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov

Pellegatti smatra da odgovornost ne treba tražiti u Modriću, već u funkcioniranju cijele momčadi. Posebno je istaknuo problem nedostatka kretanja igrača te poručio da hrvatskog veznjaka ne treba izdvajati kao glavnog krivca.

- To su igrači. Ne želim da se igrača poput Modrića sada javno razapinje.

Talijanski novinar smatra da bi Modrić u nastavku sezone mogao pokazati više kada momčad bude bolje organizirana i kada se uspostave jasni automatizmi u igri.

- Ne želim da karijeru završi u javnoj sramoti. Želim ga vidjeti od prve minute s momčadi koja se kreće. Kada vidi automatizme momčadi i kada se cijela momčad bude kretala, tada može uvesti Modrića i izbjeći da on ispadne krivac.

Serie A - Lazio v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo

Osvrnuo se i na odluku da Modrić utakmicu protiv Lazija završi već na poluvremenu, pri čemu je naglasio da hrvatski reprezentativac prema njegovu mišljenju nije bio najveći problem na terenu.

- Modrić je izvađen na kraju prvog poluvremena kao da je jedan od glavnih krivaca. A glavni su krivci oni koji se ne kreću.

Pellegatti je pritom odgovornost prebacio i na trenera Rubena Amorima, koji će prema njegovu mišljenju morati pronaći igrače sposobne odgovoriti zahtjevima njegove igre.

AMORIM O MODRIĆU Trener Milana izvadio Modrića nakon prvog poluvremena: Evo kako je objasnio tu odluku...
Trener Milana izvadio Modrića nakon prvog poluvremena: Evo kako je objasnio tu odluku...

- Zašto se ne kreću? Je li to Amorimova krivnja? Ne znam. Stvarno ne znam. Međutim, Amorim je sada napravio selekciju. Ako nije shvatio tko su igrači koji se kreću, koji imaju kvalitetu i slično, onda je to njegov problem i to nije dobro. Mora shvatiti tko su ti igrači i popraviti situaciju. Sve je sada u Amorimovim rukama.

Na kraju se dotaknuo i potencijalnih promjena u momčadi, odnosno prijelaznog roka, za koji trenutačno ne vidi konkretna rješenja.

- Danas ovdje ne govorimo o prijelaznom roku jer na tržištu nema ničega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa
NEVJERNI KYLE

FOTO Ljubavni brodolom bivšeg Gvardiolovog suigrača: Učinio je nezamislivo supruzi iza leđa

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu
22 GODINE MLAĐA

FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu

Ulazak u vezu s Piquéom stavio je Claru u središte globalne sapunice, a situacija je eskalirala kada je Shakira objavila pjesmu koja je postala himna svih prevarenih žena. Clara je imala 11 godina kad su Shakira i Pique prohodali 2010. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026